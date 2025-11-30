Wie Steirer zu Weihnachten Trump Konkurrenz macht

80 Millionen Menschen machen sich zum amerikanischen Erntedankfest „Thanksgiving“ auf den Weg zu ihren Familien. Den Weltsteirer Markus Platzer drängt es in die alte Heimat. Sein Kurzbesuch in Bad Gleichenberg ist für den 58-Jährigen ein bewusstes Eintauchen in vertraute Düfte und Dialekte. Zum Heimatgefühl-Tanken geht es in die Therme und auf den heimeligen Adventmarkt, der Besinnlichkeit und Entschleunigung verspricht.