Traumfinale zwischen Müller und Messi steht fest

Für Müller und Messi ist es das erste gemeinsame Finale seit dem WM-Sieg Deutschlands 2014 gegen Argentinien. Von den acht Pflichtspielduellen der beiden insgesamt hat Müller sieben gewonnen. „Es ist natürlich viel mehr Aufmerksamkeit drauf, wenn zwei große Namen aus der ganzen Liga jetzt dieses Finale austragen“, sagte Müller. „Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Mannschaften gegeneinander spielen, aber die Aufmerksamkeit wird sicherlich dadurch noch mal mehr gepusht.“