Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schrie um Hilfe

Mann wollte Frau (23) aus Fenster stoßen

Wien
30.11.2025 10:54
(Bild: Christian Jauschowetz)

Dramatische Szenen Samstagfrüh in Wien-Hütteldorf: Ein Mann versuchte, eine Frau aus einem Fenster an der Hütteldorfer Straße zu stoßen. Als die Beamten eintrafen, hörten sie bereits die Hilfeschreie der 23-Jährigen aus der Wohnung. Später ging der Mann dann mit einer Glasscherbe auf die Polizisten los.

0 Kommentare

Gegen 6.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Die Polizisten mussten die Tür gewaltsam öffnen – dahinter bot sich ein völlig verwüstetes Bild. Mit beiden Händen soll der 26-Jährige die junge Frau am Hals gepackt haben. Den Beamten gelang es erst mit Kraftaufwand, den Mann von seinem Opfer zu trennen.

Verdächtiger wehrte sich massiv gegen die Polizei
Doch die Situation eskalierte weiter: Der Verdächtige leistete massiven Widerstand, versuchte sich loszureißen und auf die Einsatzkräfte einzuschlagen. Besonders gefährlich wurde es, als er plötzlich nach einer Scherbe eines zerbrochenen Tellers griff und damit in Richtung Gesicht eines Polizisten stach.

Attacke konnte rechtzeitig verhindert werden
Anschließend soll der Mann versucht haben, sich selbst mit der Scherbe im Gesicht zu verletzen – auch das wurde von den Beamten unterbunden. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es, den 26-Jährigen zu fixieren und festzunehmen. In der Wohnung stellten die Polizisten Suchtgift, Bargeld und Deal-Equipment sicher.

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-Jährige wurde von der Berufsrettung erstversorgt. Zu den Hintergründen des Vorfalls wollte sie vorerst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
234.611 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
116.424 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
107.975 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
652 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Wien
Wiener der Woche
Forscher schaffen großen Durchbruch bei Blutkrebs
Schrie um Hilfe
Mann wollte Frau (23) aus Fenster stoßen
Pärchen festgenommen
Mordalarm in Wien: Mann erstochen aufgefunden
Jakub Józef Orliński
Ein Countertenor zwischen Breakdance & Barockmusik
Sechs Jahre Verspätung
Für die Eventhalle rollen jetzt bald die Bagger an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf