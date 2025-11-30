Mann wollte Frau (23) aus Fenster stoßen

Dramatische Szenen Samstagfrüh in Wien-Hütteldorf: Ein Mann versuchte, eine Frau aus einem Fenster an der Hütteldorfer Straße zu stoßen. Als die Beamten eintrafen, hörten sie bereits die Hilfeschreie der 23-Jährigen aus der Wohnung. Später ging der Mann dann mit einer Glasscherbe auf die Polizisten los.
Gegen 6.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Die Polizisten mussten die Tür gewaltsam öffnen – dahinter bot sich ein völlig verwüstetes Bild. Mit beiden Händen soll der 26-Jährige die junge Frau am Hals gepackt haben. Den Beamten gelang es erst mit Kraftaufwand, den Mann von seinem Opfer zu trennen.
Verdächtiger wehrte sich massiv gegen die Polizei
Doch die Situation eskalierte weiter: Der Verdächtige leistete massiven Widerstand, versuchte sich loszureißen und auf die Einsatzkräfte einzuschlagen. Besonders gefährlich wurde es, als er plötzlich nach einer Scherbe eines zerbrochenen Tellers griff und damit in Richtung Gesicht eines Polizisten stach.
Attacke konnte rechtzeitig verhindert werden
Anschließend soll der Mann versucht haben, sich selbst mit der Scherbe im Gesicht zu verletzen – auch das wurde von den Beamten unterbunden. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es, den 26-Jährigen zu fixieren und festzunehmen. In der Wohnung stellten die Polizisten Suchtgift, Bargeld und Deal-Equipment sicher.
Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-Jährige wurde von der Berufsrettung erstversorgt. Zu den Hintergründen des Vorfalls wollte sie vorerst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.
