Mann wollte Frau (23) aus Fenster stoßen

Attacke konnte rechtzeitig verhindert werden

Anschließend soll der Mann versucht haben, sich selbst mit der Scherbe im Gesicht zu verletzen – auch das wurde von den Beamten unterbunden. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es, den 26-Jährigen zu fixieren und festzunehmen. In der Wohnung stellten die Polizisten Suchtgift, Bargeld und Deal-Equipment sicher.