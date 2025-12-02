Dieses Plugin hilft Ihnen, „KI-Dreck“ zu vermeiden

Der 30. November 2022 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Internets: Mit der Veröffentlichung einer neuen Version des ihm zugrundeliegenden Sprachmodells wurde OpenAIs ChatGPT schlagartig populär – und mit ihm auch all die künstlich generierten Inhalte, die sich seitdem im Netz verbreiten. Eine Browser-Erweiterung versucht daher, die Zeit zurückzudrehen.