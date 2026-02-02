Hohe Kosten! Tierarzt-Landschaft im Umbruch

Die steirische Tierärztekammer hat mit Hemma Schichl eine renommierte Veterinärin als neue Präsidentin – und sie stellte sich den Fragen, die vielen unserer „Krone“-Lesern unter den Nägeln brennen. Wie zum Beispiel zum Eindruck, der entsteht, dass es immer weniger Tierärzte gäbe – und auf jeden Fall dramatisch weniger Stellen, an die man sich nachts oder wochenends wenden kann, wenn der Liebling in Not ist!