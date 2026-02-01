Mit Mut und Tapferkeit zum Helden der Szent István

Pola, 8. Juni 1918: Die Szent István liegt gemeinsam mit dem Schwesterschiff Tegetthoff im Hafen vertaut. Die beiden anderen Schlachtschiffe Viribus Unitis und Prinz Eugen sind kurze Zeit zuvor unter Admiral Miklós Horthy zum allerersten Kampfeinsatz im Weltkrieg ausgelaufen. Das Ziel: Die Straße von Otranto in der südlichen Adria, die seit 1915 von Italien gesperrt ist und der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine so den Weg in das Mittelmeer blockiert.