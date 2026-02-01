Mit Mut und Tapferkeit zum Helden der Szent István

Zäher Vertragspoker: Hoeneß platzt der Kragen
„Ich bin entsetzt“
Der Untergang des Schlachtschiffes Szent István markierte nicht nur einen Wendepunkt im Ersten Weltkrieg, sondern war auch eine besondere Schmach für die k. u. k. Kriegsmarine. Doch beim Untergang rettete ein Villacher Hunderte Menschenleben – und wurde so zum Helden dieser Tragödie.
Pola, 8. Juni 1918: Die Szent István liegt gemeinsam mit dem Schwesterschiff Tegetthoff im Hafen vertaut. Die beiden anderen Schlachtschiffe Viribus Unitis und Prinz Eugen sind kurze Zeit zuvor unter Admiral Miklós Horthy zum allerersten Kampfeinsatz im Weltkrieg ausgelaufen. Das Ziel: Die Straße von Otranto in der südlichen Adria, die seit 1915 von Italien gesperrt ist und der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine so den Weg in das Mittelmeer blockiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.