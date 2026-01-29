Großbank will Kredite bald von KI prüfen lassen

Die Direktbank ING will Baukredite künftig in Rekordzeit vergeben – statt sechs Tagen sollen Kunden ihre Zusage bereits innerhalb von rund 30 Minuten erhalten. Das kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an und verspricht damit eine massive Beschleunigung bei der Baufinanzierung.
Hinter dem Vorhaben steckt künstliche Intelligenz: Bei dem neuen Angebot „Instant Baufi“ werden zentrale Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche automatisch aus öffentlichen und amtlichen Quellen abgerufen – ohne dass der Kunde weitere Unterlagen einreichen muss.
Letztentscheidung trifft trotzdem ein Mensch
Im Anschluss folgt, mit Zustimmung des Antragstellers, eine automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto. Stoy betont jedoch, dass trotz der technischen Unterstützung die finale Kreditentscheidung weiterhin von Menschen getroffen wird.
Angeblich keine Arbeitsplätze in Gefahr
Zum Marktstart soll „Instant Baufi“ exklusiv über die ING-Tochter Interhyp verfügbar sein. Zunächst werde die KI etwa 15 bis 20 Prozent der Finanzierungen prüfen, ein sukzessiver Ausbau ist geplant.
Laut Stoy sollen durch die beschleunigten Prozesse keine Arbeitsplätze wegfallen; die ING plant, ihre Mitarbeiterbasis stabil zu halten. Ende 2025 beschäftigte die Bank 6224 Personen – 137 mehr als ein Jahr zuvor.
Bank kämpft mit Gewinnrückgängen
Das neue Angebot kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die ING Deutschland nach zwei Gewinnrückgängen in Folge versucht, Marktanteile im Baufinanzierungsgeschäft auszubauen. 2025 stieg das zugesagte Neugeschäft um 30 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro.
Etwa zwei Drittel der Baufinanzierungen liefen über Interhyp. Gleichzeitig sank das Ergebnis vor Steuern von 2,12 auf rund 1,9 Milliarden Euro, der Überschuss von 1,43 auf 1,3 Milliarden Euro, obwohl die Zahl der Privatkunden auf 10,1 Millionen wuchs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.