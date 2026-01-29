Vorteilswelt
Soll schneller gehen

Großbank will Kredite bald von KI prüfen lassen

Wirtschaft
29.01.2026 17:43
Statt sechs Tagen soll künftig innerhalb von einer halben Stunde klar sein, ob man einen Kredit ...
Statt sechs Tagen soll künftig innerhalb von einer halben Stunde klar sein, ob man einen Kredit für sein neues Eigenheim bekommt – oder auch nicht.(Bild: APA/Bilderbox)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Direktbank ING will Baukredite künftig in Rekordzeit vergeben – statt sechs Tagen sollen Kunden ihre Zusage bereits innerhalb von rund 30 Minuten erhalten. Das kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an und verspricht damit eine massive Beschleunigung bei der Baufinanzierung.

Hinter dem Vorhaben steckt künstliche Intelligenz: Bei dem neuen Angebot „Instant Baufi“ werden zentrale Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche automatisch aus öffentlichen und amtlichen Quellen abgerufen – ohne dass der Kunde weitere Unterlagen einreichen muss.

Letztentscheidung trifft trotzdem ein Mensch
Im Anschluss folgt, mit Zustimmung des Antragstellers, eine automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto. Stoy betont jedoch, dass trotz der technischen Unterstützung die finale Kreditentscheidung weiterhin von Menschen getroffen wird.

Angeblich keine Arbeitsplätze in Gefahr
Zum Marktstart soll „Instant Baufi“ exklusiv über die ING-Tochter Interhyp verfügbar sein. Zunächst werde die KI etwa 15 bis 20 Prozent der Finanzierungen prüfen, ein sukzessiver Ausbau ist geplant.

Laut Stoy sollen durch die beschleunigten Prozesse keine Arbeitsplätze wegfallen; die ING plant, ihre Mitarbeiterbasis stabil zu halten. Ende 2025 beschäftigte die Bank 6224 Personen – 137 mehr als ein Jahr zuvor.

Bank kämpft mit Gewinnrückgängen
Das neue Angebot kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die ING Deutschland nach zwei Gewinnrückgängen in Folge versucht, Marktanteile im Baufinanzierungsgeschäft auszubauen. 2025 stieg das zugesagte Neugeschäft um 30 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro.

Etwa zwei Drittel der Baufinanzierungen liefen über Interhyp. Gleichzeitig sank das Ergebnis vor Steuern von 2,12 auf rund 1,9 Milliarden Euro, der Überschuss von 1,43 auf 1,3 Milliarden Euro, obwohl die Zahl der Privatkunden auf 10,1 Millionen wuchs.

Folgen Sie uns auf