„Werde alles tun!“ Ski-Routinier bangt um Olympia

Nach seinem schweren Sturz in Crans-Montana hat sich Ski-Routinier Henrik von Appen auf Instagram zu Wort gemeldet. Derzeit werde untersucht, wie schwer die Verletzung ist – Der Chilene möchte seinen Traum von seinen vierten Winterspielen aber nicht abschreiben.
Während das Schweizer Publikum schon Tagessieger Franjo von Allmen im Zielraum feierte, kam es in Crans-Montana zu einem brutalen Sturz. Von Appen kam im oberen Teil der Strecke nach einem Verschneider zu Fall und blieb schließlich lange im Schnee liegen.
Die Fans hielten den Atem an – der Chilene konnte schließlich seinen Oberkörper aufrichten, eigenständig aufstehen war allerdings nicht möglich. So wurde er schließlich mit dem Helikopter abtransportiert.
Olympia-Traum nicht aufgegeben
Mittlerweile hat sich der 31-Jährige auf Instagram zu Wort gemeldet. „Ich habe in Crans Montana einen schweren Sturz erlitten. Zusammen mit meinem Team bewerten wir gerade die Schäden und versuchen alles.“
Die Teilnahme an seinen mittlerweile vierten Winterspielen ist mehr als ungewiss: „Das Timing ist, wie Sie sich vorstellen können, nicht besonders gut, aber ich werde alles tun, um bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.“
