Warum lag Soldat blutüberströmt in Waldstück?

Es passierte nur wenige Kilometer hinter der Grenze zu Salzburg: War es eine Gewalttat? Ein Unfall? Oder etwas ganz anderes? Nach der Bluttat von Bad Reichenhall (Bayern) stehen die Ermittler noch immer vor einem Rätsel. Zumindest die Identität des Verletzten ist mittlerweile geklärt. . .
Die Hinweise der mysteriösen Tat blieben auch am Tag danach noch immer allgegenwärtig. Das Blut im vereisten Schnee am Spazierweg in der Pidinger Au war am Sonntagmorgen nicht zu übersehen. Gleich mehrere Meter lang zog sich das rote Band über den eigentlich weißen Boden – und störte so die bayerische Winteridylle unweit der Grenze zu Salzburg. Für jedermann war klar ersichtlich: Hier muss etwas Schreckliches passiert sein.
