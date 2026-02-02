Warum lag Soldat blutüberströmt in Waldstück?

Die Hinweise der mysteriösen Tat blieben auch am Tag danach noch immer allgegenwärtig. Das Blut im vereisten Schnee am Spazierweg in der Pidinger Au war am Sonntagmorgen nicht zu übersehen. Gleich mehrere Meter lang zog sich das rote Band über den eigentlich weißen Boden – und störte so die bayerische Winteridylle unweit der Grenze zu Salzburg. Für jedermann war klar ersichtlich: Hier muss etwas Schreckliches passiert sein.