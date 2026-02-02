HYROX-Spektakel in Wien: 5 Tipps vom Weltmeister!

Alexander Rončević ist aktuell das Maß aller Dinge im HYROX und gehört zur absoluten Weltelite. Der 33-Jährige kürte sich 2024 in Nizza zum Weltmeister, holte zuvor zwei EM-Titel, ist Weltrekordhalter und sicherte sich zuletzt den Sieg beim Major-Rennen in Phoenix (Arizona). International gilt der ehemalige Leistungsschwimmer längst als „the man to beat“.