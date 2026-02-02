HYROX-Spektakel in Wien: 5 Tipps vom Weltmeister!

Das HYROX-Event in Wien vom 6. bis 8. Februar (Messe Prater) steht vor der Tür. Gegenüber Sportkrone.at teilt Österreichs international erfolgreichster Athlet Alexander Rončević fünf entscheidende Tipps für einen erfolgreichen Wettkampf.
Alexander Rončević ist aktuell das Maß aller Dinge im HYROX und gehört zur absoluten Weltelite. Der 33-Jährige kürte sich 2024 in Nizza zum Weltmeister, holte zuvor zwei EM-Titel, ist Weltrekordhalter und sicherte sich zuletzt den Sieg beim Major-Rennen in Phoenix (Arizona). International gilt der ehemalige Leistungsschwimmer längst als „the man to beat“.
Für Sportkrone.at nahm sich der sympathische Wiener Zeit, um Einsteigern, die am kommenden Wochenende in Wien an den Start gehen, fünf wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben.
Tipp Nummer 1: „Seid rechtzeitig in der Halle, checkt die Location ab, schaut, wie viele Runden ihr laufen müsst, und merkt euch die Reihenfolge der Stationen.“
Tipp Nummer 2: „Geht nicht zu schnell raus, speziell beim Skiergometer würde ich euch raten mit angezogener Handbremse ranzugehen, weil danach ist das Race noch ziemlich lang.“
Tipp Nummer 3: „Schaut euch die Bewegungsstandards an, das heißt die richtige Ausführung bei jeder Übung, bei jeder Station. Achtet darauf, diese möglichst gut einzuhalten, um fehlerfrei durchs Rennen zu kommen und Penalties zu vermeiden.“
Tipp Nummer 4: „Stellt sicher, dass ihr vor und während des Rennens genug Flüssigkeit zu euch nehmt. Es geht relativ schnell – in der Roxzone stehen Getränke zur Verfügung. Beim Vorbeilaufen, nehmt ab und zu einen Schluck und dann geht es weiter.“
Tipp Nummer 5: „Rausgehen, Spaß haben, genießen, die einmalige Atmosphäre aufsaugen und alles geben!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.