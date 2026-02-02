Vorteilswelt
Worauf es ankommt

HYROX-Spektakel in Wien: 5 Tipps vom Weltmeister!

Sport-Mix
02.02.2026 06:00
Alexander Rončević ist Österreichs Aushängeschild und HYROX-Weltmeister von 2024.
Alexander Rončević ist Österreichs Aushängeschild und HYROX-Weltmeister von 2024.(Bild: Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Das HYROX-Event in Wien vom 6. bis 8. Februar (Messe Prater) steht vor der Tür. Gegenüber Sportkrone.at teilt Österreichs international erfolgreichster Athlet Alexander Rončević fünf entscheidende Tipps für einen erfolgreichen Wettkampf.

Alexander Rončević ist aktuell das Maß aller Dinge im HYROX und gehört zur absoluten Weltelite. Der 33-Jährige kürte sich 2024 in Nizza zum Weltmeister, holte zuvor zwei EM-Titel, ist Weltrekordhalter und sicherte sich zuletzt den Sieg beim Major-Rennen in Phoenix (Arizona). International gilt der ehemalige Leistungsschwimmer längst als „the man to beat“.

Für Sportkrone.at nahm sich der sympathische Wiener Zeit, um Einsteigern, die am kommenden Wochenende in Wien an den Start gehen, fünf wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben.

Lesen Sie auch:
Der rot-weiß-rote Hyrox-Top-Athlet Alexander Rončević hat das Major in Phoenix, Arizona, für ...
Triumph in den USA
Bärenstark! Roncevic holt sich nächsten Hyrox-Sieg
30.01.2026
Wiener auf Hyrox-Welle
Weltrekord! „Ich hole nach, was ich verpasst habe“
16.10.2025

Tipp Nummer 1: „Seid rechtzeitig in der Halle, checkt die Location ab, schaut, wie viele Runden ihr laufen müsst, und merkt euch die Reihenfolge der Stationen.“

Tipp Nummer 2: „Geht nicht zu schnell raus, speziell beim Skiergometer würde ich euch raten mit angezogener Handbremse ranzugehen, weil danach ist das Race noch ziemlich lang.“

Tipp Nummer 3: „Schaut euch die Bewegungsstandards an, das heißt die richtige Ausführung bei jeder Übung, bei jeder Station. Achtet darauf, diese möglichst gut einzuhalten, um fehlerfrei durchs Rennen zu kommen und Penalties zu vermeiden.“

Tipp Nummer 4: „Stellt sicher, dass ihr vor und während des Rennens genug Flüssigkeit zu euch nehmt. Es geht relativ schnell – in der Roxzone stehen Getränke zur Verfügung. Beim Vorbeilaufen, nehmt ab und zu einen Schluck und dann geht es weiter.“

Tipp Nummer 5: „Rausgehen, Spaß haben, genießen, die einmalige Atmosphäre aufsaugen und alles geben!“

