Aufgebot im Überblick

Das sind Österreichs Olympia-Gesichter

Olympia
02.02.2026 05:00
Julia Scheib, Benjamin Karl und Lisa Eder (von li. nach re.)
Julia Scheib, Benjamin Karl und Lisa Eder (von li. nach re.)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Aufgebot bei den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina hier im Überblick:

BIATHLON (9):
Frauen (5): Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Tamara Steiner
Männer (4): Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger

Anna Andexer
Anna Andexer(Bild: GEPA)
Anna Gandler
Anna Gandler(Bild: GEPA)
Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Anna Juppe
Anna Juppe(Bild: GEPA)
Tamara Steiner
Tamara Steiner(Bild: GEPA)
Simon Eder
Simon Eder(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Patrick Jakob
Patrick Jakob(Bild: GEPA)
Fabian Müllauer
Fabian Müllauer(Bild: GEPA)
Dominic Unterweger
Dominic Unterweger(Bild: GEPA)

BOB (12):
Frauen (4): Katrin Beierl, Victoria Festin, Lea Haslwanter, Christania Williams. Ersatz: Nicola Pichler
Männer (8): Daniel Bertschler, Kristian Huber, Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi, Markus Sammer, Sascha Stepan, Markus Treichl. Ersatz: Leo Sares

Katrin Beierl
Katrin Beierl(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Victoria Festin
Victoria Festin(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Lea Haslwanter
Lea Haslwanter(Bild: Nils Lang/ÖBSV)
Christania Williams (li.)
Christania Williams (li.)(Bild: Viesturs Lacis)
Daniel Bertschler
Daniel Bertschler(Bild: GEPA)
Kristian Huber
Kristian Huber(Bild: GEPA)
Jakob Mandlbauer
Jakob Mandlbauer(Bild: GEPA)
Sebastian Mitterer
Sebastian Mitterer(Bild: GEPA)
Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi
Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi(Bild: GEPA)
Markus Sammer
Markus Sammer(Bild: GEPA)
Sascha Stepan
Sascha Stepan(Bild: GEPA)
Markus Treichl
Markus Treichl(Bild: GEPA)

EISKUNSTLAUF (1):
Frauen (1): Olga Mikutina

Olga Mikutina
Olga Mikutina(Bild: EPA/NEIL HALL)

EISSCHNELLLAUF (6):
Frauen (3): Vanessa Herzog, Anna Molnar, Jeannine Rosner
Männer (3): Alexander Farthofer, Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor

Vanessa Herzog
Vanessa Herzog(Bild: Andreas Tröster)
Anna Molnar
Anna Molnar(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Jeannine Rosner
Jeannine Rosner(Bild: GEPA)
Alexander Farthofer
Alexander Farthofer(Bild: GEPA)
Ignaz Gschwentner
Ignaz Gschwentner(Bild: GEPA)
Gabriel Odor
Gabriel Odor(Bild: GEPA)

NORDISCHE KOMBINATION (3):
Männer (3): Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger

Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Thomas Rettenegger
Thomas Rettenegger(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Stefan Rettenegger
Stefan Rettenegger(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

RODELN (11):
Frauen (5): Selina Egle, Lara Kipp, Hannah Prock, Lisa Schulte, Dorothea Schwarz
Männer (6): Juri Gatt, Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Riccardo Schöpf, Thomas Steu

Selina Egle (li.) ,Lara Kipp (re.)
Selina Egle (li.) ,Lara Kipp (re.)(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Hannah Prock
Hannah Prock(Bild: Red Bull Content Pool/ Helge Kirchberger)
Lisa Schulte
Lisa Schulte(Bild: GEPA pictures)
Dorothea Schwarz
Dorothea Schwarz(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Juri Gatt (li.) Ricardo Schöpf (re.)
Juri Gatt (li.) Ricardo Schöpf (re.)(Bild: Christof Birbaumer)
Nico Gleirscher (li.) Jonas Müller (mi.) Wolgang Kindl (2. von re.)
Nico Gleirscher (li.) Jonas Müller (mi.) Wolgang Kindl (2. von re.)(Bild: Christof Birbaumer)
Thomas Steu
Thomas Steu(Bild: GEPA)

SHORT TRACK (1):
Männer (1): Nicolas Andermann

(Bild: Andre Weening)

SKELETON (3):
Frauen (1): Janine Flock
Männer (2): Florian Auer, Samuel Maier

Janine Flock (re.)
Janine Flock (re.)(Bild: Christof Birbaumer)
Florian Auer
Florian Auer(Bild: GEPA)
Samuel Maier
Samuel Maier(Bild: ÖBSV/Nils Lang)

SKI ALPIN (22):
Frauen (11): Nina Astner, Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe
Männer (11): Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz

Nina Astner
Nina Astner(Bild: GEPA)
Stephanie Brunner
Stephanie Brunner(Bild: Christof Birbaumer)
Katharina Gallhuber
Katharina Gallhuber(Bild: GEPA)
Lisa Hörhager
Lisa Hörhager(Bild: Christof Birbaumer)
Katharina Huber
Katharina Huber(Bild: AP/Giovanni Auletta)
Cornelia Hütter
Cornelia Hütter(Bild: GEPA)
Nina Ortlieb
Nina Ortlieb(Bild: GEPA)
Mirjam Puchner
Mirjam Puchner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Ariane Rädler
Ariane Rädler(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Julia Scheib
Julia Scheib(Bild: GEPA)
Katharina Truppe
Katharina Truppe(Bild: GEPA)
Stefan Babinsky
Stefan Babinsky(Bild: Christof Birbaumer)
Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner(Bild: GEPA)
Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: Christof Birbaumer)
Lukas Feuerstein
Lukas Feuerstein(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Patrick Feuerstein
Patrick Feuerstein(Bild: Christof Birbaumer)
Fabio Gstrein (li.) Daniel Hemetsberger (re.)
Fabio Gstrein (li.) Daniel Hemetsberger (re.)(Bild: Christof Birbaumer)
Raphael Haasel
Raphael Haasel(Bild: GEPA)
Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Michael Matt
Michael Matt(Bild: GEPA)
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: GEPA)

SKIBERGSTEIGEN (2)
Frauen (1): Johanna Hiemer
Männer (1): Paul Verbnjak

Johanna Hiemer
Johanna Hiemer(Bild: Andreas Tröster)
Paul Verbnjak
Paul Verbnjak(Bild: Red Bull Content Pool/ Stefan Voitl)

SKI CROSS (7):
Frauen (3): Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner
Männer (4): Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher

Christina Födermayr
Christina Födermayr(Bild: GEPA)
sonja Gigler
sonja Gigler(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Katrin Ofner
Katrin Ofner(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Johannes Aujesky
Johannes Aujesky(Bild: GEPA pictures)
Christop Danksagmüller
Christop Danksagmüller(Bild: GEPA)
Nicolas Lussnig
Nicolas Lussnig(Bild: GEPA)
Adam Kappacher
Adam Kappacher(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

SKI FREESTLYE / FREESKI (6):
Big Air, Slopestyle, Halfpipe:
Frauen (1): Lara Wolf

Männer (3): Samuel Baumgartner, Julius Forer, Matej Svancer

Lara Wolf
Lara Wolf(Bild: Christof Birbaumer)
Samuel Baumgartner
Samuel Baumgartner(Bild: GEPA)
Julius Forer
Julius Forer(Bild: GEPA)
Matej Svancer
Matej Svancer(Bild: GEPA)

Buckelpiste:
Frauen (2): Avital Carroll, Katharina Ramsauer

Avital Carroll
Avital Carroll(Bild: GEPA)
Katharina Ramsauer
Katharina Ramsauer(Bild: GEPA)

SKILANGLAUF (8):
Frauen (5): Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Heidi Bucher, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober
Männer (3): Michael Föttinger, Benjamin Moser, Mika Vermeulen

Lisa Achleitner
Lisa Achleitner(Bild: Ski Austria/ GEPA pictures)
Katharina Brudermann
Katharina Brudermann(Bild: Ski Austria/ GEPA pictures)
Heidi Bucher
Heidi Bucher(Bild: Ski Austria/ GEPA pictures)
Magdalena Scherz
Magdalena Scherz(Bild: Andreas Tröster)
Teresa Stadlober
Teresa Stadlober(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)
Michael Föttinger
Michael Föttinger(Bild: Andreas Tröster)
Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)
Mika Vermeulen
Mika Vermeulen(Bild: GEPA)

SKISPRINGEN (8):
Frauen (4): Lisa Eder, Lisa Hirner, Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak
Männer (4): Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig

Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: GEPA)
Julia Mühlbacher
Julia Mühlbacher(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Meghann Wadsak
Meghann Wadsak(Bild: GEPA)
Stephan Embacher
Stephan Embacher(Bild: AFP/FREDRIK SANDBERG)
Jan Hörl
Jan Hörl(Bild: GEPA)
Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: GEPA)

SNOWBOARD (16):
Alpin (7):
Frauen (3): Martina Ankele, Sabine Payer, Claudia Riegler
Männer (4): Benjamin Karl, Fabian Obmann, Alexander Payer, Andreas Prommegger

Martina Ankele
Martina Ankele(Bild: GEPA)
Sabine Payer
Sabine Payer(Bild: GEPA)
Claudia Riegler
Claudia Riegler(Bild: GEPA)
Benjamin Karl (mi.)
Benjamin Karl (mi.)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Fabian Obmann
Fabian Obmann(Bild: GEPA)
Alexander Payer
Alexander Payer(Bild: GEPA)
Andreas Prommegger
Andreas Prommegger(Bild: GEPA)

Cross (5):
Frauen (1): Pia Zerkhold
Männer (4): Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, David Pickl

Pia Zerkhold
Pia Zerkhold(Bild: GEPA)
Jakob Dusek
Jakob Dusek(Bild: GEPA)
Alessandro Hämmerle
Alessandro Hämmerle(Bild: GEPA)
Lukas Pachner
Lukas Pachner(Bild: GEPA)
David Pickl
David Pickl(Bild: GEPA)

Freestyle (4) – Big Air, Slopestyle, Halfpipe:

Frauen (2): Anna Gasser, Hanna Karrer
Männer (2): Florian Lechner, Clemens Millaue

Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)
Hanna Karrer
Hanna Karrer(Bild: GEPA)
Florian Lechner
Florian Lechner(Bild: GEPA)
Clemens Millaue
Clemens Millaue(Bild: GEPA)

Wir drücken unseren Athleten ganz fest die Daumen!

