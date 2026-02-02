Das sind Österreichs Olympia-Gesichter

Österreichs Aufgebot bei den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina hier im Überblick:
BIATHLON (9):
Frauen (5): Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Tamara Steiner
Männer (4): Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger
BOB (12):
Frauen (4): Katrin Beierl, Victoria Festin, Lea Haslwanter, Christania Williams. Ersatz: Nicola Pichler
Männer (8): Daniel Bertschler, Kristian Huber, Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi, Markus Sammer, Sascha Stepan, Markus Treichl. Ersatz: Leo Sares
EISKUNSTLAUF (1):
Frauen (1): Olga Mikutina
EISSCHNELLLAUF (6):
Frauen (3): Vanessa Herzog, Anna Molnar, Jeannine Rosner
Männer (3): Alexander Farthofer, Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor
NORDISCHE KOMBINATION (3):
Männer (3): Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger
RODELN (11):
Frauen (5): Selina Egle, Lara Kipp, Hannah Prock, Lisa Schulte, Dorothea Schwarz
Männer (6): Juri Gatt, Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Riccardo Schöpf, Thomas Steu
SHORT TRACK (1):
Männer (1): Nicolas Andermann
SKELETON (3):
Frauen (1): Janine Flock
Männer (2): Florian Auer, Samuel Maier
SKI ALPIN (22):
Frauen (11): Nina Astner, Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe
Männer (11): Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz
SKIBERGSTEIGEN (2)
Frauen (1): Johanna Hiemer
Männer (1): Paul Verbnjak
SKI CROSS (7):
Frauen (3): Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner
Männer (4): Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher
SKI FREESTLYE / FREESKI (6):
Big Air, Slopestyle, Halfpipe:
Frauen (1): Lara Wolf
Männer (3): Samuel Baumgartner, Julius Forer, Matej Svancer
Buckelpiste:
Frauen (2): Avital Carroll, Katharina Ramsauer
SKILANGLAUF (8):
Frauen (5): Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Heidi Bucher, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober
Männer (3): Michael Föttinger, Benjamin Moser, Mika Vermeulen
SKISPRINGEN (8):
Frauen (4): Lisa Eder, Lisa Hirner, Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak
Männer (4): Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig
SNOWBOARD (16):
Alpin (7):
Frauen (3): Martina Ankele, Sabine Payer, Claudia Riegler
Männer (4): Benjamin Karl, Fabian Obmann, Alexander Payer, Andreas Prommegger
Cross (5):
Frauen (1): Pia Zerkhold
Männer (4): Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, David Pickl
Freestyle (4) – Big Air, Slopestyle, Halfpipe:
Frauen (2): Anna Gasser, Hanna Karrer
Männer (2): Florian Lechner, Clemens Millaue
Wir drücken unseren Athleten ganz fest die Daumen!
