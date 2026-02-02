Die magischen Klangwelten von Hans Zimmer erleben

Künstlerische Vielfalt und große Bühnenmomente

Erfahrene Solistinnen und Solisten interpretieren zentrale Themen aus bekannten Produktionen wie „Dune“, „Inception“, „Der König der Löwen“ und „Gladiator“ und verleihen ihnen neue Ausdruckskraft. Orchestrale Dynamik und visuelle Gestaltungselemente schaffen eine Atmosphäre, die das Publikum unmittelbar in die erzählerischen Welten hineinzieht. Die jüngste Premiere der Reihe fand 2025 in Nordrhein-Westfalen statt und markierte den Beginn eines neuen Kapitels innerhalb des erfolgreichen Konzepts. Bis heute zählt die Konzertreihe über eine Million Besucher und entwickelt sich stetig weiter. Weitere Informationen zur gefeierten Tour finden Sie HIER.