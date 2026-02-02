Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Die magischen Klangwelten von Hans Zimmer erleben

Gewinnspiele
02.02.2026 05:00
(Bild: krone kreativ, harlotssyndicate)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die gefeierte Konzertreihe „The World of Hans Zimmer“ kehrt mit „The Immersive Symphony“ zurück und führt das Publikum ab dem Frühjahr in völlig neue audiovisuelle Dimensionen. Die Show ist ab März und April in mehreren österreichischen Städten zu erleben – und mit etwas Glück gibt es Tickets zu gewinnen!

0 Kommentare

Eine Reise durch ikonische Filmmusik
Das neue Programm eröffnet eine eindrucksvolle Perspektive auf das Werk des Komponisten, der mit internationalen Auszeichnungen geehrt wurde. Die Zusammenstellung bedeutender Filmmelodien zeigt unterschiedliche kreative Phasen und emotionale Spannungsfelder.

Künstlerische Vielfalt und große Bühnenmomente
Erfahrene Solistinnen und Solisten interpretieren zentrale Themen aus bekannten Produktionen wie „Dune“, „Inception“, „Der König der Löwen“ und „Gladiator“ und verleihen ihnen neue Ausdruckskraft. Orchestrale Dynamik und visuelle Gestaltungselemente schaffen eine Atmosphäre, die das Publikum unmittelbar in die erzählerischen Welten hineinzieht. Die jüngste Premiere der Reihe fand 2025 in Nordrhein-Westfalen statt und markierte den Beginn eines neuen Kapitels innerhalb des erfolgreichen Konzepts. Bis heute zählt die Konzertreihe über eine Million Besucher und entwickelt sich stetig weiter. Weitere Informationen zur gefeierten Tour finden Sie HIER

(Bild: krone kreativ, harlotssyndicate)

Tickets gewinnen
Die „Krone“ verlost für die folgenden Österreich-Termine je 15x2 Tickets pro Veranstaltungstag

  • Linz am 17. März
  • Salzburg am 18. März
  • Innsbruck am 4. April
  • Graz am 5. April

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 13. Februar, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf