Die magischen Klangwelten von Hans Zimmer erleben

Die gefeierte Konzertreihe „The World of Hans Zimmer“ kehrt mit „The Immersive Symphony“ zurück und führt das Publikum ab dem Frühjahr in völlig neue audiovisuelle Dimensionen. Die Show ist ab März und April in mehreren österreichischen Städten zu erleben – und mit etwas Glück gibt es Tickets zu gewinnen!
Eine Reise durch ikonische Filmmusik
Das neue Programm eröffnet eine eindrucksvolle Perspektive auf das Werk des Komponisten, der mit internationalen Auszeichnungen geehrt wurde. Die Zusammenstellung bedeutender Filmmelodien zeigt unterschiedliche kreative Phasen und emotionale Spannungsfelder.
Künstlerische Vielfalt und große Bühnenmomente
Erfahrene Solistinnen und Solisten interpretieren zentrale Themen aus bekannten Produktionen wie „Dune“, „Inception“, „Der König der Löwen“ und „Gladiator“ und verleihen ihnen neue Ausdruckskraft. Orchestrale Dynamik und visuelle Gestaltungselemente schaffen eine Atmosphäre, die das Publikum unmittelbar in die erzählerischen Welten hineinzieht. Die jüngste Premiere der Reihe fand 2025 in Nordrhein-Westfalen statt und markierte den Beginn eines neuen Kapitels innerhalb des erfolgreichen Konzepts. Bis heute zählt die Konzertreihe über eine Million Besucher und entwickelt sich stetig weiter. Weitere Informationen zur gefeierten Tour finden Sie HIER.
Tickets gewinnen
Die „Krone“ verlost für die folgenden Österreich-Termine je 15x2 Tickets pro Veranstaltungstag
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 13. Februar, 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.
