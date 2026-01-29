Präsident wird Popstar
Viraler Hit: Macrons Davos-Rede läuft im Club
Mit seiner Sonnenbrille sorgte Emmanuel Macron beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufsehen. Doch mit seinem coolen Look löste er nicht nur einen Hype um das Brillen-Modell aus. Jetzt wurde auch seine Rede zum viralen Pop-Song.
„For sure“ lautet der Titel des neuen Songs, der auf Social Media gerade viral geht. Der Interpret des Pop-Hits ist niemand Geringeres als der französische Präsident Emmanuel Macron.
DJs machen aus Rede einen Remix
Als Macron mit einer blauen Pilotenbrille die Bühne am Weltwirtschaftsforum in Davos betrat, wurde er in den sozialen Medien zum Star. DJs erkannten in dem Präsidenten gewissermaßen den Frontman einer neuen Pop-Band. Verschiedene Videos zeigen, wie sie Beats zu Macrons Rede basteln.
Während er versuchte, in Davos mit starken politischen Aussagen zu überzeugen, wurde er zum Meme. Macron hat bei seiner Rede mehrfach den Ausdruck „For Sure“ benutzt. Viele schmunzelten dabei auch über seine französische Aussprache.
Mit „seinem“ neuen Hit wird Macron derzeit sogar im Club gefeiert:
Macron: „Europa bei Reformen zu langsam“
Eigentlich ging es in Macrons Rede um ein ernstes Thema. Laut dem Präsidenten sei Europa bei Reformen zu schwerfällig und langsam. Das müsse man ändern. Das Ironische an dem TikTok-Trend: Während Macron zum Internet-Star wird, versucht Frankreich, den Zugang zu Social Media für Jugendliche einzuschränken.
Frankreich für Social-Media-Verbot für junge Menschen
Macron hatte in einem Video unter anderem die sozialen Medien für Gewalt unter Jugendlichen verantwortlich gemacht. „Die Emotionen unserer Kinder und Jugendlichen sind nicht zu verkaufen und dürfen nicht manipuliert werden – weder durch amerikanische Plattformen noch durch chinesische Algorithmen“, betonte er. Die Nationalversammlung beschloss ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 15 Jahren. Um dieses durchzusetzen, fehlt jedoch noch die Zustimmung des Senats.
