Viraler Hit: Macrons Davos-Rede läuft im Club

Frankreich für Social-Media-Verbot für junge Menschen

Macron hatte in einem Video unter anderem die sozialen Medien für Gewalt unter Jugendlichen verantwortlich gemacht. „Die Emotionen unserer Kinder und Jugendlichen sind nicht zu verkaufen und dürfen nicht manipuliert werden – weder durch amerikanische Plattformen noch durch chinesische Algorithmen“, betonte er. Die Nationalversammlung beschloss ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 15 Jahren. Um dieses durchzusetzen, fehlt jedoch noch die Zustimmung des Senats.