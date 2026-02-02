Mutter behauptet: „Bub war vom Teufel besessen!“

„Völliger psychischer Ausnahmezustand“

Michaela S. soll sich ein Küchenmesser genommen haben, ins Wohnzimmer der kleinen Wohnung gegangen sein, wo Samuel saß. Um wie viel Uhr das war, ist noch unklar. Der Elfjährige erschien am Freitag jedenfalls nicht in der Schule. In einem „völligen psychischen Ausnahmezustand“, so heißt es, soll die Steirerin den Hals ihres eigenen Kindes aufgeschlitzt haben. Nicht nur mit einem Stich, nicht mit einem Schnitt.