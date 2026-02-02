„Österreich-Aufschlag“: So soll er endlich fallen

Noch immer zwingen internationale Konzerne österreichische Händler dazu, nur bei ihren Österreich-Ablegern einzukaufen – und zwar zu einem höheren Preis als in anderen EU-Ländern. Österreicher zahlen rund 1000 Euro mehr für Lebensmittel als die Deutschen. Nun gibt es im Februar gleich zwei Chancen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen.