Künstlerin durfte Becher für Adventweg verschönern

Der Katschberger Adventweg im Gontal erfreut sich seit dem Jahr 2016 alle Jahre wieder großer Beliebtheit. Und die Freude der Organisatoren ist mehr als groß. „Neben den Hotelgästen und der vielen Einheimischen dürfen wir uns heuer auch über viele Busreisende, die den Weg von Kroatien oder Italien zu uns nehmen, freuen“, erzählt Hermine Meissnitzer vom Katschberger Tourismusbüro und zeigt der „Krone“ die neuen Becher, die die Gäste beim Start erhalten. „Heuer haben wir wieder drei verschiedene Farben zur Auswahl, braun, weil diese Farbe ja heuer besonders im Trend ist“, erzählt die Mitarbeiterin.