Jahrhundertprojekt Kläranlage wird jetzt errichtet



Stadt Klagenfurt setzt vier Großprojekte um

„2026 ist der Spatenstich, 2031 soll die neue Kläranlage aufsperren“, so Wassermann. Die bestehende wurde schon 1967 errichtet, gehört seit Jahren saniert. „Der Umbau erfolgt bei laufendem Betrieb.“ Die Kläranlage wird weiterhin 365 Tage für jeweils 24 Stunden offen haben. „Platz für neue Anlagen ist am Areal da. Zusätzlich wurde von der Stadt ein Grundstück angekauft, das nun ebenso verwendet wird“, informiert Wassermann.