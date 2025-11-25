Für Jahrhundertprojekt wird Stadt-Fonds aufgelöst

Vier Großprojekte umgesetzt

Auch Stadtchef Christian Scheider ist froh, dass das Projekt jetzt durchgezogen wird. „In den schwierigen Zeit seit Corona hat die Stadt schon vier teure Vorhaben umgesetzt, obwohl überall gespart werden muss. Der Umbau der Eishalle ist fertig. Und das Hallenbad, Konferenzzentrum und die Kläranlage werden umgesetzt. Die Finanzierung ist bei allen Projekten geklärt.“ Beim Stadtsenat wurde auch über Personalwünsche der Abteilungen wie Soziales und Stadtgartenamt diskutiert. Und viele Parteien wollen nun aufstocken.