16 neue Wohnungen an glückliche Mieter übergeben

In Griffen wurde jetzt ein geförderter Wohnbau für insgesamt 3,24 Millionen Euro fertiggestellt. Die 16 Wohneinheiten bieten modernen Komfort und wurden den neuen Mietern feierlich übergeben.
Der Mangel an leistbarem Wohnraum gehört zu den drängendsten Problemen in Kärnten. Nun wurde die dritte Baustufe eines Projekts in der Rudner Straße 23 in Griffen fertiggestellt.
„Wohnbau ist mehr als die Errichtung von vier Wänden – Wohnen bedeutet Stabilität, Sicherheit und die Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten“, erklärte Landesvize Gaby Schaunig bei der Schlüsselübergabe, der auch Bürgermeister Josef Müller und Christian Piber, Kärntner Siedlungswerk, beiwohnten. Für 3,24 Millionen Euro wurden hier 16 Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen errichtet. Von Fußbodenheizung über einen barrierefreien Lift bis hin zu großzügigen Balkonen bieten die Wohneinheiten modernen Komfort.
Mit solchen Projekten will das Land die Mieten auch weiterhin niedrig halten, legt speziellen Fokus auf die Revitalisierung von altem Bestand. „Erst wenn all diese Möglichkeiten nicht umsetzbar sind, bauen wir neu“, so Schaunig. Zusätzlich achte man darauf, nicht auf der grünen Wiese zu bauen, mehr Versiegelung zu vermeiden.
