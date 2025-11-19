16 neue Wohnungen an glückliche Mieter übergeben

„Wohnbau ist mehr als die Errichtung von vier Wänden – Wohnen bedeutet Stabilität, Sicherheit und die Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten“, erklärte Landesvize Gaby Schaunig bei der Schlüsselübergabe, der auch Bürgermeister Josef Müller und Christian Piber, Kärntner Siedlungswerk, beiwohnten. Für 3,24 Millionen Euro wurden hier 16 Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen errichtet. Von Fußbodenheizung über einen barrierefreien Lift bis hin zu großzügigen Balkonen bieten die Wohneinheiten modernen Komfort.