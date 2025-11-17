Vorteilswelt
GUTEN MORGEN

Trübe Woche | Blues verblasen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/Hans Klaus Techt)

Trübe Woche. Gute Nachrichten? Weitgehend Fehlanzeige! Nach einer besonders trüben Woche mit den Wirtschaftskammer-Turbulenzen samt Sturz des Präsidenten, mit neuen Horror-Defizitzahlen in der Staats- und den Bundesländerkassen war in meinem Kommentar und Newsletter am Sonntag vom „Novemberblues“ in Österreich die Rede. Denn für die schon nach 250 Tagen angeschlagene türkis-rot-pinke Regierung gibt es zum Jubiläum nichts zu feiern, hängt doch nicht nur die Kanzlerpartei ÖVP mit ihren Fällen Mahrer und Wöginger in den Seilen, sondern trudelt auch ihr Regierungspartner SPÖ. Längst nicht alles an wenig erbaulichen Erkenntnissen…

0 Kommentare

Blues verblasen. Denn am Montag folgten die nächsten trüben Nachrichten: Österreich wird laut Prognose der EU-Kommission auch 2026 mit einem Wachstum von nur 0,9 Prozent unter den Schlusslichtern in Europa liegen. Gar keine Lichtblicke also in diesem November? Doch! Heute Abend wird Österreich im Fußball Muskeln zeigen. Gewinnen oder zumindest unentschieden spielen gegen Bosnien – und wir sind weltmeisterschaftsreif. Wir wären zum ersten Mal seit 1998 unter den Besten der Welt. Doch passend zum allgemeinen Novemberblues, zu diesem herbstlichen Stimmungstief, getrauen sich die Österreicher auch nicht in Euphorie zu verfallen. „Schafft das ÖFB-Team am Dienstag die WM-Quali?“, fragten wir unsere Leser via krone.at. Nur knapp mehr als die Hälfte sagte Ja. Aber wenn wir heute gewinnen: Dann werden sich die Österreicher umso mehr freuen und den Blues verblasen – oder?

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Wiederkehr will das System erneuern. Experte Salcher (re.) gibt sich dazu noch skeptisch.
Symbolbild
