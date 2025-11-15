„The Cal“ 2026: Die Bilder des Pirelli-Kalenders

Es geht nicht um Nacktheit, sondern um eine Hommage an die moderne Frau schlechthin. Ein weiter Weg, den man bei Pirelli vom Spind-Kalender der Anfänge bis heute zurückgelegt hat. Sundsbø (55) hat für diese Darstellung seiner Protagonistinnen Hintergründe, Sonnenuntergänge, Wolken, Feuer, Wasser auf Riesen-Leinwände projiziert und mit den Aufnahmen der Künstlerinnen vermischt. Und er hat den Kalender so konzipiert, dass Bilder und Datumsangaben voneinander getrennt sind und so beliebig kombiniert und gewechselt werden können.