Kammer im Jammer: Mahrer-Intimus muss nun zittern

Ein Manöver aus Niederösterreich

Einige Monate später stellt man sich in der Kammer nun mehr denn je die Frage, wie viel Platz für Parteipolitik fortan bleiben soll. Klar ist: Zumindest Mahrers Abgang war ein parteipolitisches Manöver. In der mächtigen ÖVP Niederösterreich hatte man bis Mittwoch darauf gewartet, dass Mahrer selbst die Konsequenzen ziehen werde. Nachdem sich das aber nicht abzeichnete und ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti Mahrer dann auch noch den Rücken stärkte, zog Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Mittwoch via „Krone“ die Reißleine.