So viel verdienen die Konzerne noch pro Auto

Das zeigt eine aktuelle Analyse des Center of Automotive Management (CAM). Die operative EBIT-Marge der untersuchten Hersteller – also der Anteil des Gewinns am Umsatz – fiel im Durchschnitt von 7,8 auf 5,5 Prozent. Und auch der durchschnittliche Gewinn pro Fahrzeug rauschte nach unten: von 3358 Euro auf nur noch 2218 Euro. Für eine Branche, die Milliarden in Elektromobilität, Software und automatisiertes Fahren investieren muss, ist das ein schmerzhafter Dämpfer.