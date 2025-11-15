Machtkampf beim Roten Kreuz eskaliert komplett

„Aus Liebe zum Menschen.“ Mit diesem Spruch wirbt das Rote Kreuz für sich und seinen Rettungsdienst. Innerhalb der Salzburger Landesorganisation hat man sich schon seit geraumer Zeit alles andere als lieb. Auf Führungsebene tobt ein interner Machtkampf – der mittlerweile auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wird.