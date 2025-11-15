Vorteilswelt
Simone Lugner

„Wenn plötzlich der Richtige daherkommt, dann …“

Adabei Österreich
15.11.2025 20:00
Simone Lugner lernte durch ihren Mann Richard schätzen, wie schön es ist, zu zweit zu sein.
Simone Lugner lernte durch ihren Mann Richard schätzen, wie schön es ist, zu zweit zu sein.(Bild: Alexander Tuma)

Über ein Jahr lebt Simone Lugner bereits ohne ihren Mann Richard. Mit 43 Jahren ist sie sehr jung zur Witwe geworden, ist aber mittlerweile schon wieder viel unterwegs, trifft neue Menschen und bestimmt auch viele neue Männer. Wäre sie bereit für eine neue Liebe? Die „Krone“ fragte nach.

Sie war die letzte Ehefrau von Baulöwe und Society-Legende Richard Lugner (†2024) und bis heute ist Simone Lugner (43) omnipräsent. Sie geht viel aus, trifft dabei ständig neue Menschen und auch neue Männer. Da muss nach all der Zeit die Frage gestattet sein, wie sie es denn mit dem Thema „Liebe“ so hält. Also fragten wir sie ganz einfach!

Lugner bei der „Selbstfindung“
Genug vom vermeintlich stärkeren Geschlecht hat sie ja nicht, oder? „Nein, mein letzter Mann war ja super. Es hat halt leider schrecklich geendet. Ich habe mich danach in die Arbeit gestürzt und bin auch irgendwie noch immer bei der Selbstfindung“, berichtet sie der „Krone“ über den Status quo bei ihren Liebesgeschichten und Heiratssachen. „Vorher hätte ich gesagt, ich brauche keinen Mann in meinem Leben. Aber durch den Richard habe ich schon erkannt, wenn es der Richtige ist, dass es schön ist, wenn man zu zweit ist.“

Noch befindet sich Simone Lugner in ihrer Selbstfindungsphase nach dem Tod ihres Mannes, aber ...
Noch befindet sich Simone Lugner in ihrer Selbstfindungsphase nach dem Tod ihres Mannes, aber sie beginnt sich (hier bei „Dancing Stars“) immer mehr zu öffnen. Vielleicht eines Tages auch wieder für eine neue Liebe.(Bild: ORF/Thomas Ramstorfer)

Wir lesen zwischen den Zeilen, eine Paradedisziplin dieser Rubrik, und lernen, Simone Lugner könnte sich vorstellen, sich wieder zu verlieben: „Also, wenn alles passt und dann kommt plötzlich der Richtige wieder daher, dann ist das sehr gut möglich. Ja.“ Schön.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Ähnliche Themen
Richard Lugner
Männer
Loading
