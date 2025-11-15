„Wenn plötzlich der Richtige daherkommt, dann …“

Lugner bei der „Selbstfindung“

Genug vom vermeintlich stärkeren Geschlecht hat sie ja nicht, oder? „Nein, mein letzter Mann war ja super. Es hat halt leider schrecklich geendet. Ich habe mich danach in die Arbeit gestürzt und bin auch irgendwie noch immer bei der Selbstfindung“, berichtet sie der „Krone“ über den Status quo bei ihren Liebesgeschichten und Heiratssachen. „Vorher hätte ich gesagt, ich brauche keinen Mann in meinem Leben. Aber durch den Richard habe ich schon erkannt, wenn es der Richtige ist, dass es schön ist, wenn man zu zweit ist.“