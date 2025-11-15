Showdown! Zypern gegen Österreich, LIVE ab 18 Uhr

Die erste WM-Teilnahme Österreichs seit 1998 ist zum Greifen nahe! Ein zentraler Schritt soll schon heute erfolgen: Zypern empfängt die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Auch Zypern motiviert
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft steht am Samstag vor einem womöglich historischen Auftritt. Ein Sieg in Limassol gegen Zypern würde die erste WM-Teilnahme seit 1998 bedeuten, sofern Bosnien-Herzegowina knapp drei Stunden später daheim gegen Rumänien nicht gewinnt.
Selbst wenn es mit dem Ticket für die Endrunde 2026 am Samstag nicht klappen sollte, kann es das ÖFB-Team am Dienstag in Wien gegen Bosnien immer noch aus eigener Kraft schaffen.
Auch wenn Zyperns Fußball-Nationalmannschaft keine Chance mehr auf eine WM-Teilnahme hat, ist die Hoffnung auf ein positives Resultat gegen die ÖFB-Auswahl dennoch groß. Die hohen Erwartungen sind durchaus berechtigt – in den Heimspielen gegen Rumänien und Bosnien-Herzegowina gelang der Auswahl der Mittelmeerinsel jeweils ein 2:2, zudem bereitete man der Truppe von Ralf Rangnick beim 0:1 im September in Linz Probleme. Es droht ein heißes Match!
