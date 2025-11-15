Showdown! Zypern gegen Österreich, LIVE ab 18 Uhr

Auch wenn Zyperns Fußball-Nationalmannschaft keine Chance mehr auf eine WM-Teilnahme hat, ist die Hoffnung auf ein positives Resultat gegen die ÖFB-Auswahl dennoch groß. Die hohen Erwartungen sind durchaus berechtigt – in den Heimspielen gegen Rumänien und Bosnien-Herzegowina gelang der Auswahl der Mittelmeerinsel jeweils ein 2:2, zudem bereitete man der Truppe von Ralf Rangnick beim 0:1 im September in Linz Probleme. Es droht ein heißes Match!