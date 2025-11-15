Mit Auto von Brücke gestürzt: Lenker eingeklemmt

Am Samstag kam ein 45-jähriger Lenker in Turnau von der Fahrbahn ab, stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe und landete am Dach in einem Hof. Er wurde befreit und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Gegen 16 Uhr war ein US-Amerikaner (45) mit seinem silbernen Wagen auf der L102 bei Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Er stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe und landete in einem angrenzenden Hof.
Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und im Pkw eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Turnau befreite ihn aus dem Unfallfahrzeug, das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung. Anschließend wurde der 45-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Rettungshubschrauber in das LKH Leoben geflogen.
