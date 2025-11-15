ÖBV-Frauen überraschten mit Sieg gegen Britinnen

„Bin sehr stolz“

„Wir haben nicht nur den Kampf angenommen, sondern den Lauf des Spiels bestimmt. Ich bin sehr stolz, was das Team geleistet hat. Wir werden jetzt sicher nicht abheben und alles tun, um am Dienstag noch einmal zu gewinnen“, sagte Sundberg. Die Rückspiele finden im März 2026 statt. Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Dritten steigen in die zweite Qualifikationsrunde für die EM 2027 auf.