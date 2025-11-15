ÖBV-Frauen überraschten mit Sieg gegen Britinnen

Österreichs Basketballerinnen haben auch das zweite Spiel der ersten EM-Qualifikationsphase gewonnen. Die zum Auftakt gegen Norwegen siegreiche Auswahl von Neo-Teamchef Jesper Sundberg überraschte in Wien mit einem 85:81 (36:37) gegen den Gruppenfavoriten Großbritannien und ist Tabellenführer.
Beste österreichische Werferin war Sina Höllerl mit 23 Punkten. Als nächster Gegner wartet am Dienstag auswärts die Schweiz, die Norwegen am Samstag 71:33 abfertigte.
„Bin sehr stolz“
„Wir haben nicht nur den Kampf angenommen, sondern den Lauf des Spiels bestimmt. Ich bin sehr stolz, was das Team geleistet hat. Wir werden jetzt sicher nicht abheben und alles tun, um am Dienstag noch einmal zu gewinnen“, sagte Sundberg. Die Rückspiele finden im März 2026 statt. Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Dritten steigen in die zweite Qualifikationsrunde für die EM 2027 auf.
