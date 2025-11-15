92 Prozent! Rapid-Präsident Wrabetz wiedergewählt

Alexander Wrabetz hat sich bei der Wiederwahl zum Präsidenten von Rekordmeister Rapid über eine breite Zustimmung freuen dürfen. Der 65-Jährige erhielt am Samstag im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung des Tabellenzweiten der Bundesliga 92,47 Prozent der 428 abgegebenen Stimmen.
Die nun startende Funktionsperiode erstreckt sich erstmals über vier Jahre und läuft somit bis November 2029.
„Gewinn eines nationalen Titels bis 2029“
Wrabetz und sein Team, dem auch weiterhin Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger sowie Michael Hatz (Sportreferent), Stefan Kjaer (Schriftführer), Christian Podoschek (Finanzreferent), Stefan Singer (stellvertretender Finanzreferent) sowie als weitere Präsidiumsmitglieder Michael Tojner und Nurten Yilmaz angehören, haben sich hohe Ziele gesteckt. Im Programm ist ganz klar der „Gewinn mindestens eines nationalen Titels“ bis 2029 festgeschrieben. Jährlich will man zudem an einer Europacup-Ligaphase teilnehmen und sich in der Liga verlässlich unter den Top drei halten.
Zweite Rapid-Heimstätte als Ziel
Aus wirtschaftlicher Sicht soll der Umsatz pro Jahr auf 70 Millionen Euro gesteigert werden. Da Rapids in der 2. Liga tätige zweite Mannschaft auch im Allianz Stadion spielt und die Rapid-Frauen in Bälde in der höchsten Spielklasse vertreten sein sollen, wird auch infrastrukturell groß gedacht. Die Planung und allenfalls Realisierung einer zweiten Spielstätte zur Entlastung der Rapid-Heimstätte wird als weiteres Ziel genannt.
„Rapid weiterentwickeln“
„Ich möchte als Präsident meinen Beitrag leisten, um Rapid sportlich, wirtschaftlich sowie organisatorisch weiterzuentwickeln und die optimale Zusammenarbeit aller Bereiche sicherzustellen. Mit dem klaren Ziel, in der österreichischen Bundesliga wieder an die Spitze vorzustoßen und regelmäßig in europäischen Bewerben eine erfolgreiche Rolle zu spielen“, sagte Wrabetz.
So viele Mitglieder wie noch nie
Sehr zufriedenstellend ist schon der Mitgliederstand, mit 25.544 ist dieser aktuell so hoch wie nie zuvor. Seit November 2022 kamen rund 9.000 neue Mitglieder dazu. Einige davon im Rahmen einer lebenslangen Mitgliedschaft, die bisher 1.700 Mal ausgestellt wurde und in Anlehnung an das Gründungsjahr auf 1.899 Personen beschränkt ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.