92 Prozent! Rapid-Präsident Wrabetz wiedergewählt

„Gewinn eines nationalen Titels bis 2029“

Wrabetz und sein Team, dem auch weiterhin Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger sowie Michael Hatz (Sportreferent), Stefan Kjaer (Schriftführer), Christian Podoschek (Finanzreferent), Stefan Singer (stellvertretender Finanzreferent) sowie als weitere Präsidiumsmitglieder Michael Tojner und Nurten Yilmaz angehören, haben sich hohe Ziele gesteckt. Im Programm ist ganz klar der „Gewinn mindestens eines nationalen Titels“ bis 2029 festgeschrieben. Jährlich will man zudem an einer Europacup-Ligaphase teilnehmen und sich in der Liga verlässlich unter den Top drei halten.