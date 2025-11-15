Vorteilswelt
WM-Qualifikation

Noch kein Gegentor: Spanien bleibt weiter makellos

Fußball International
15.11.2025 20:32
Mikel Oyarzabal erzielte einen Doppelpack für die Spanier.
Mikel Oyarzabal erzielte einen Doppelpack für die Spanier.(Bild: AP/Tamuna Kulumbegashvili)

Fünf Spiele, fünf Siege und 19:0-Tore: Spaniens Fußball-Nationalteam ist in der WM-Qualifikation weiter makellos. Die Iberer setzten sich am Samstag in Georgien mit 4:0 durch, sind aber noch immer nicht ganz fix für die Endrunde 2026 qualifiziert ...

0 Kommentare

Denn auch der drei Zähler dahinter liegende Gruppe-E-Verfolger Türkei gegen Bulgarien 2:0 siegte. Kein Erfolgserlebnis gab es für Belgien, die „Roten Teufel“ ließen das vorzeitige WM-Ticket mit einem mageren 1:1 in Kasachstan liegen.

Oyarzabal-Doppelpack
Mikel Oyarzabal mit einem verwandelten Elfmeter (11.), Martin Zubimendi (22.) und Ferran Torres (35.) sorgten in Tiflis schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Oyarzabal (63.) war in der Folge noch für den Schlusspunkt verantwortlich. Die Türkei verlor im Kampf um Rang zwei weitere Tore auf die Spanier. Die haben nun das um 14 Treffer bessere Torverhältnis als Hakan Calhanoglu und Co. und können daher gelassen ins abschließende direkte Heimduell am Dienstag gehen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Kommentare

