Noch kein Gegentor: Spanien bleibt weiter makellos

Fünf Spiele, fünf Siege und 19:0-Tore: Spaniens Fußball-Nationalteam ist in der WM-Qualifikation weiter makellos. Die Iberer setzten sich am Samstag in Georgien mit 4:0 durch, sind aber noch immer nicht ganz fix für die Endrunde 2026 qualifiziert ...
Denn auch der drei Zähler dahinter liegende Gruppe-E-Verfolger Türkei gegen Bulgarien 2:0 siegte. Kein Erfolgserlebnis gab es für Belgien, die „Roten Teufel“ ließen das vorzeitige WM-Ticket mit einem mageren 1:1 in Kasachstan liegen.
Oyarzabal-Doppelpack
Mikel Oyarzabal mit einem verwandelten Elfmeter (11.), Martin Zubimendi (22.) und Ferran Torres (35.) sorgten in Tiflis schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Oyarzabal (63.) war in der Folge noch für den Schlusspunkt verantwortlich. Die Türkei verlor im Kampf um Rang zwei weitere Tore auf die Spanier. Die haben nun das um 14 Treffer bessere Torverhältnis als Hakan Calhanoglu und Co. und können daher gelassen ins abschließende direkte Heimduell am Dienstag gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.