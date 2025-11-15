Noch kein Gegentor: Spanien bleibt weiter makellos

Oyarzabal-Doppelpack

Mikel Oyarzabal mit einem verwandelten Elfmeter (11.), Martin Zubimendi (22.) und Ferran Torres (35.) sorgten in Tiflis schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Oyarzabal (63.) war in der Folge noch für den Schlusspunkt verantwortlich. Die Türkei verlor im Kampf um Rang zwei weitere Tore auf die Spanier. Die haben nun das um 14 Treffer bessere Torverhältnis als Hakan Calhanoglu und Co. und können daher gelassen ins abschließende direkte Heimduell am Dienstag gehen.