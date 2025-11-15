Galavorstellung! Arnautovic baut Rekord weiter aus

Galavorstellung! Marko Arnautovic hat das ÖFB-Team am Samstag im wichtigen WM-Quali-Duell mit Zypern vom Elfmeterpunkt mit 1:0 in Führung, nach der Pause legte der Stürmer seinen zweiten Treffer nach.
In der 18. Minute wurde Christoph Baumgartner im Strafraum zu Fall gebracht. Folgerichtig entschied Schiedsrichter Urs Schnyder (SUI) auf Elfmeter für Österreich – ein Fall für Marko Arnautovic! Und unser ÖFB-Held behielt die Nerven: „Arnie“ verwandelte souverän ins rechte Eck. Großer rot-weiß-roter Jubel in Limassol.
Zweiter Streich nach der Pause
Und in der 55. Minute schlug Arnautovic erneut zu: Nach einer Klärungsaktion von Abwehrmann Kevin Danso stand er goldrichtig und behielt die Nerven – 2:0 für Österreich! Wenig später wurde der Doppelpacker durch Michael Gregoritsch ersetzt.
Arnautovic hält nun bei 47 Toren im ÖFB-Trikot. Damit baute der Legionär von Roter Stern Belgrad seinen Rekord weiter aus. Auf Rang zwei folgt Toni Polster (44), Dritter in der ewigen Torschützen-Rangliste ist Hans Krankl (34).
