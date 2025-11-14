China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer

Das orangefarbene SUV versuchte am Mittwoch die 999 Stufen der „Stairway to Heaven“ hinaufzufahren. Die Treppe steigt steil mit einem Winkel von 45 Grad auf, bis sie die Tianmen Cave erreicht. Laut Behörden verlor der Wagen während der Fahrt die Kontrolle, rutschte die Stufen hinunter und beschädigte dabei einen Abschnitt des Geländers.