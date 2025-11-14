Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Ein SUV des chinesischen Herstellers Chery ist beim Versuch, einen berühmten Werbe-Stunt des britischen Range Rover Sport PHEV nachzustellen, spektakulär gescheitert. Bei einem Testlauf am sogenannten „Himmelstor“ (Tianmen Mountain National Forest Park) rutschte das Fahrzeug ab und prallte gegen ein Geländer.
Das orangefarbene SUV versuchte am Mittwoch die 999 Stufen der „Stairway to Heaven“ hinaufzufahren. Die Treppe steigt steil mit einem Winkel von 45 Grad auf, bis sie die Tianmen Cave erreicht. Laut Behörden verlor der Wagen während der Fahrt die Kontrolle, rutschte die Stufen hinunter und beschädigte dabei einen Abschnitt des Geländers.
Sicherheitsseil riss während Fahrt
Lokale Medien berichten, dass die Ursache des Vorfalls ein unerwartetes Lösen des Befestigungspunkts des Sicherheitsseils war. Das Seil wickelte sich um das rechte Rad, wodurch die Motorleistung unterbrochen wurde und das Fahrzeug ins Rutschen geriet.
Hersteller gesteht Fehleinschätzung ein
Chery veröffentlichte eine öffentliche Entschuldigung und kündigte an, das beschädigte Geländer vollständig zu reparieren. In einer Stellungnahme auf Weibo hieß es, man habe Risiken nicht ausreichend eingeschätzt und Details während Planung und Durchführung des Tests vernachlässigt.
Außerdem reflektiere man über die Bedenken der Öffentlichkeit, den Test in einem öffentlichen Touristengebiet durchgeführt zu haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und es entstand kein Schaden an der Natur des touristisch beliebten Standorts.
