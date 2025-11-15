Glaskuppelsturz: Jetzt wird gegen Eltern ermittelt

Unfallbereich war frei zugänglich

Die zerbrochene Lichtkuppel wurde umgehend provisorisch abgedeckt, ein Bauzaun aufgestellt und ein Absperrband gespannt. Was auffällt: Der Bereich auf der Rückseite des Veranstaltungszentrums ist ebenerdig zugänglich. Eine Kuppel liegt hinter einem Zaun, die zweite – jene, die geborsten ist – allerdings nicht. Direkt daneben führen eine Straße mit Gehweg vorbei.