Konkurrenz für BMW: Ford-Palette fährt freihändig

Freihändig fahren bei BMW

Bei BMW kommt ein solches System erstmals im neuen iX3, anschließend in weiteren Fahrzeugen. Die Münchner haben jüngst getönt, dass sie „als erster Hersteller in Deutschland“ diese Zulassung erhalten haben. Das ist strenggenommen richtig, weil Fahrer des iX3 in Ländern, wo das Assistenzsystem zugelassen ist (also auch in Deutschland und Österreich), dieses generell auf Autobahnen nutzen dürfen, nicht nur auf ausgewählten Strecken. Faktisch macht es aber keinen großen Unterschied, weil es kaum ausgenommene Streckenabschnitte gibt.