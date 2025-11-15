Bernd Fasching Zweiter im Grand Prix von Zagreb

Bernd Fasching hat am Samstag beim Judo-Grand-Prix in Zagreb den zweiten Platz belegt. Der Wiener verlor am Tag nach seinem 22. Geburtstag in der Kategorie bis 81 kg im Finale gegen den Franzosen Arnaud Aregba.
Zuvor hatte der Kämpfer der Galaxy Judo Tigers u.a. im Halbfinale den Finnen Eetu Ihanamäki besiegt. Bei Großevents war Fasching heuer auch Dritter beim Heim-Grand-Prix in Linz und Bronzemedaillengewinner bei der Unter-23-EM in Chisinau.
In der Klasse bis 60 kg war Daniel Leutgeb am Freitag Siebenter geworden.
