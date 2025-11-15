Vorteilswelt
Spur der Verwüstung

Alkolenker fuhr nach Unfällen einfach nach Hause

Oberösterreich
15.11.2025 19:00
(Bild: P. Huber)

Eine ganze Serie an Sachbeschädigungen hinterließ in der Nacht zum Samstag ein 29-jähriger Autolenker aus Strobl (Salzburg). Der Mann dürfte schwer betrunken gewesen sein, als er sich kurz davor ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Trotz mehrerer Unfälle dachte er offenbar nicht daran, die Polizei zu verständigen, sondern fuhr weiter nach Hause. Dort wurde er später gestellt.

Der 29-Jährige aus Strobl fuhr am Samstag gegen 3 Uhr früh mit seinem Kleinbus auf der L1293 (Schwarzensee Landesstraße) von Russbach bei St. Wolfgang kommend in Richtung Strobl.

Kontrolle über Wagen verloren
Im Ortschaftsbereich Weinbach kollidierte er erstmals mit zwei Straßenleitpflöcken. Nach weiteren 100 Metern überfuhr er einen metallenen Straßenkilometeranzeiger sowie einen weiteren Leitpflock und verursachte einen Flurschaden.

Doch damit nicht genug: Denn anschließend kam er linksseitig von der Straße ab und mähte noch einen Holzzaun und einen Straßenleitpflock um, in weiterer Folge fuhr der Mann über die Böschung.

Fremden Kleinbus beschädigt
Aufgrund herumfliegender Teile wurde dort auch ein am Parkplatz abgestellter Kleinbus beschädigt. Doch anstatt die Polizei zu verständigen, fuhr der 29-Jährige einfach zu seiner Wohnadresse.

Bei den Unfallermittlungen am Vormittag konnte er schließlich ausgeforscht werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Mann hatte 9 Stunden nach der Unfallserie immer noch 0,9 Promille Alkohol im Blut.

