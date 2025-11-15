Alkolenker fuhr nach Unfällen einfach nach Hause

Eine ganze Serie an Sachbeschädigungen hinterließ in der Nacht zum Samstag ein 29-jähriger Autolenker aus Strobl (Salzburg). Der Mann dürfte schwer betrunken gewesen sein, als er sich kurz davor ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Trotz mehrerer Unfälle dachte er offenbar nicht daran, die Polizei zu verständigen, sondern fuhr weiter nach Hause. Dort wurde er später gestellt.