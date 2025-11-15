Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Teamspieler

Illegaler Waffenbesitz: Strafbefehl gegen Adeyemi

Fußball International
15.11.2025 18:57
Karim Adeyemi
Karim Adeyemi(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)

Ärger für den deutschen Fußballstar Karim Adeyemi abseits des Platzes: Der Dortmund-Profi erhielt einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes und muss 450.000 Euro zahlen.

0 Kommentare

Wie die „Bild“-Zeitung am Samstag online berichtete, konnte die Polizei bei Adeyemi einen Schlagring und einen Taser nachweisen - laut deutschem Waffengesetz sind Erwerb, Besitz und Führen solcher Waffen strafbar.

(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Die zuständige Oberstaatsanwaltschaft bestätigte, dass es einen Strafbefehl gegen einen 23-jährigen Profi gebe, nannte aber keinen Namen.

Lesen Sie auch:
Karim Adeyemi
Für Aktion gefeiert
Schiri lobt Adeyemi: „Gerne mehr davon, Profis!“
22.09.2025
BVB-Trainer knallhart
Höchststrafe für Ex-Salzburger Karim Adeyemi
02.02.2025

Keine Vorstrafe
Dem Ex-Salzburg-Kicker und deutschen Teamspieler wurden 60 Tagessätze je 7500 Euro auferlegt, also 450.000 Euro. Er kommt einen Eintrag im Bundeszentralregister, gilt aber nicht als vorbestraft. Adeyemi bzw. sein Anwalt wollten sich gegenüber „Bild“ nicht äußern, Borussia Dortmund teilte dem Bericht zufolge mit, dass man „strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass“ nehme, „sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern“.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
87.928 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
76.630 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
70.376 mal gelesen
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
719 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
697 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
WM-Quali im Ticker
LIVE: Schlussphase! Österreich führt gegen Zypern
47 Tore im ÖFB-Team
Galavorstellung! Arnautovic baut Rekord weiter aus
Wirbel um Teamspieler
Illegaler Waffenbesitz: Strafbefehl gegen Adeyemi
Jetzt wartet Gigant
2:0-Sieg! Österreich steht im U17-WM-Achtelfinale
WM-Quali gegen Zypern
Aussetzer! Posch köpfelt aus drei Metern vorbei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf