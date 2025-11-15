Illegaler Waffenbesitz: Strafbefehl gegen Adeyemi

Ärger für den deutschen Fußballstar Karim Adeyemi abseits des Platzes: Der Dortmund-Profi erhielt einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes und muss 450.000 Euro zahlen.
Wie die „Bild“-Zeitung am Samstag online berichtete, konnte die Polizei bei Adeyemi einen Schlagring und einen Taser nachweisen - laut deutschem Waffengesetz sind Erwerb, Besitz und Führen solcher Waffen strafbar.
Die zuständige Oberstaatsanwaltschaft bestätigte, dass es einen Strafbefehl gegen einen 23-jährigen Profi gebe, nannte aber keinen Namen.
Keine Vorstrafe
Dem Ex-Salzburg-Kicker und deutschen Teamspieler wurden 60 Tagessätze je 7500 Euro auferlegt, also 450.000 Euro. Er kommt einen Eintrag im Bundeszentralregister, gilt aber nicht als vorbestraft. Adeyemi bzw. sein Anwalt wollten sich gegenüber „Bild“ nicht äußern, Borussia Dortmund teilte dem Bericht zufolge mit, dass man „strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass“ nehme, „sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern“.
