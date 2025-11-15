Illegaler Waffenbesitz: Strafbefehl gegen Adeyemi

Keine Vorstrafe

Dem Ex-Salzburg-Kicker und deutschen Teamspieler wurden 60 Tagessätze je 7500 Euro auferlegt, also 450.000 Euro. Er kommt einen Eintrag im Bundeszentralregister, gilt aber nicht als vorbestraft. Adeyemi bzw. sein Anwalt wollten sich gegenüber „Bild“ nicht äußern, Borussia Dortmund teilte dem Bericht zufolge mit, dass man „strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass“ nehme, „sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern“.