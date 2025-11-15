Opfer nach Tat des Einbrechers doppelt geschädigt

Fatale Sparsamkeit

Doppeltes Pech hat ein Unternehmer, der seinen Firmenwagen beim Park & Ride in Pinkafeld abgestellt hatte. Eingeschlagene Scheibe, Wagen leer. Neuwert des Werkzeugs: 20.000 Euro. „Weil das an einem Sonntag passiert ist, ist die Versicherung ausgestiegen“, sagt er. Um bei der Prämie zu sparen, habe er nämlich die Diebstahl-Polizze für sein Fahrzeug lediglich „für während der Arbeitszeit oder geparkt am Firmengelände“ abgeschlossen. Vom Neuwert des Werkzeugs kann man, schon gar nicht ohne Rechnungen, auf den Zeitwert schließen. Der Mann wird mit 5000 Euro abgespeist, die er vermutlich nie bekommt. Es sei denn, der Täter, dessen Gehalt exekutiert werden wird, das er nicht bezieht, geht jemals wieder arbeiten.