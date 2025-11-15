Vorteilswelt
„Die richtigen Worte“

Rangnick verrät Kabinen-Details um ÖFB-Star Alaba

Fußball International
15.11.2025 20:17
Ralf Rangnick (li.) im Interview mit ORF-Mann Rainer Pariasek.
Ralf Rangnick (li.) im Interview mit ORF-Mann Rainer Pariasek.(Bild: GEPA)

Freude und Erleichterung bei Ralf Rangnick! Nach dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation auf Zypern verriet der Teamchef, dass ÖFB-Star David Alaba trotz seiner Sperre eine wichtige Rolle in der Kabine einnahm.

„Ich habe David heute Früh gebeten, dass er vor dem Spiel die allerletzten Worte an die Mannschaft richtet“, schilderte Rangnick nach dem Erfolg in Limassol im ORF-Interview. „Es waren die richtigen Worte, die er gefunden hat.“

David Alaba feierte mit dem ÖFB-Team den Sieg.
David Alaba feierte mit dem ÖFB-Team den Sieg.(Bild: GEPA)

Dank eines Doppelpacks von Marko Arnautovic entschied das ÖFB-Team das Spiel gegen Zypern mit 2:0 für sich. „Wenn Marko fit ist, wenn er gesund ist, wenn er so wie heute auch diese positive Energie ausstrahlt, ist er nach wie vor ein extrem wertvoller Spieler für uns“, schwärmte Rangnick von seinem Stürmer. „Das zweite Tor muss man erst einmal so machen!“

Großer Jubel beim ÖFB-Team – gibt es noch heute das WM-Ticket?
Ticket noch heute fix?
WM in Sicht! Österreich lässt Zypern keine Chance
15.11.2025
47 Tore im ÖFB-Team
Galavorstellung! Arnautovic baut Rekord weiter aus
15.11.2025

„Kompliment an den Gegner“
Lob gab’s auch für Kontrahent Zypern. „Kompliment an den Gegner, sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht“, sagte Rangnick. Sollte Bosnien (Spielbeginn 20.45 Uhr/hier im sportkrone.at-Liveticker) nicht gegen Rumänien gewinnen, hätte Österreich das WM-Ticket sogar noch am Samstag sicher.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Ralf RangnickDavid AlabaMarko Arnautovic
ZypernLimassol
ÖFB
WM-Qualifikation
Folgen Sie uns auf