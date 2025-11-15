Rangnick verrät Kabinen-Details um ÖFB-Star Alaba

Dank eines Doppelpacks von Marko Arnautovic entschied das ÖFB-Team das Spiel gegen Zypern mit 2:0 für sich. „Wenn Marko fit ist, wenn er gesund ist, wenn er so wie heute auch diese positive Energie ausstrahlt, ist er nach wie vor ein extrem wertvoller Spieler für uns“, schwärmte Rangnick von seinem Stürmer. „Das zweite Tor muss man erst einmal so machen!“