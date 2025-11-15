Rangnick verrät Kabinen-Details um ÖFB-Star Alaba

Freude und Erleichterung bei Ralf Rangnick! Nach dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation auf Zypern verriet der Teamchef, dass ÖFB-Star David Alaba trotz seiner Sperre eine wichtige Rolle in der Kabine einnahm.
„Ich habe David heute Früh gebeten, dass er vor dem Spiel die allerletzten Worte an die Mannschaft richtet“, schilderte Rangnick nach dem Erfolg in Limassol im ORF-Interview. „Es waren die richtigen Worte, die er gefunden hat.“
Dank eines Doppelpacks von Marko Arnautovic entschied das ÖFB-Team das Spiel gegen Zypern mit 2:0 für sich. „Wenn Marko fit ist, wenn er gesund ist, wenn er so wie heute auch diese positive Energie ausstrahlt, ist er nach wie vor ein extrem wertvoller Spieler für uns“, schwärmte Rangnick von seinem Stürmer. „Das zweite Tor muss man erst einmal so machen!“
„Kompliment an den Gegner“
Lob gab’s auch für Kontrahent Zypern. „Kompliment an den Gegner, sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht“, sagte Rangnick. Sollte Bosnien (Spielbeginn 20.45 Uhr/hier im sportkrone.at-Liveticker) nicht gegen Rumänien gewinnen, hätte Österreich das WM-Ticket sogar noch am Samstag sicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.