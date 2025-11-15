„Blindflug“: NEOS-Chefin mit harter Budgetattacke

Meinl-Reisinger: Attacken auf Populisten, gegen Angriffe auf NGOs

Viel diskutiert werde darüber, wie viel sie in der Welt unterwegs sei, sagte Meinl-Reisinger. Es brauche eine aktive Außenpolitik, verwehrte sie sich gegen die Kritik – Außenpolitik sei schließlich „noch nie so stark innenpolitisch“ gewesen wie heute. Sie plädierte für Investitionen in europäische Verteidigungsfähigkeiten: „Wer Frieden will, braucht Stärke.“ Auch gegen Populisten, die „alles zerschießen wollen, was uns ausmacht“, müsse man sich verteidigen. Meinl-Reisinger kritisierte vor allem Angriffe auf ehrenamtliches Engagement und NGOs. Die FPÖ attackierte im Gleichklang mit anderen Rechtsparteien in Europa zuletzt immer wieder Nicht-Regierungs-Organisationen.