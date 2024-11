Erste Bilder aus dem Pirelli-Kalender 2025

„Refresh and Reveal“ lautet das Motto von „The Cal“ in diesem Jahr. Aufgefrischt, enthüllt der Pirelli-Kalender wieder nackte Haut, setzt aber in der Art, wie das geschieht, neue Maßstäbe. Auch, was den Körpereinsatz des Fotografen anbelangt. Auf seine Motivation, sich für den eigenen Kalender auszuziehen, angesprochen, sagt Green: „Wir hatten Mühe, einen Mann zu finden. Es gab auch zwei andere, die wollten sich aber wohl nicht vollständig nackt zeigen. Da viele Frauen dazu bereit waren, wollte ich sicherstellen, dass wenigstens ein Mann da mitmacht.“