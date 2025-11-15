Autolenker (55) krachte mit Wucht in Kreisverkehr

Bei einem spektakulären Unfall im Tiroler Kundl wurde am Samstag ein Autolenker schwer verletzt. Der Mann krachte in einen Kreisverkehr. Danach lieferte er selbst eine Erklärung dafür ...
Gegen 9.15 Uhr lenkte der in Österreich lebende Deutsche (55) den Pkw von der Tiroler Straße auf den Autobahnzubringer Wörgl/West in Richtung Autobahn. Weil ihm nach eigenen Angaben plötzlich schwindelig wurde, fuhr er mit vermutlich hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr Nord ein und dort gegen einen massiven Betonsockel.
Auf dem Kreisverkehr zum Stillstand
Das Fahrzeug „sprang“ darüber hinweg und kam schließlich auf dem Kreisverkehr zum Stillstand. Der Lenker zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Behinderungen während des Aufräumens
Während der Unfallaufnahme, der Verletztenversorgung und der Fahrzeugbergung kam es bis etwa 10.10 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kreisverkehrs. Im Einsatz standen der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Wörgl mit 30 Mann und drei Fahrzeugen.
