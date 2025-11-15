Autolenker (55) krachte mit Wucht in Kreisverkehr

Auf dem Kreisverkehr zum Stillstand

Das Fahrzeug „sprang“ darüber hinweg und kam schließlich auf dem Kreisverkehr zum Stillstand. Der Lenker zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.