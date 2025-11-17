Jubiläum: 120 Jahre Organtransplantation

Ein Grund für Dr. Zirms Erfolg war, dass er akribisch an seinen Instrumenten arbeitete und sich intensiv mit der Immunologie beschäftigte – damals eine sehr junge Disziplin. In seinen Aufzeichnungen warnte er außerdem dringend davor, das Spenderorgan anzugreifen, da es selbst durch „unsichtbare“ Verunreinigungen geschädigt werden könnte. Zu jener Zeit stellte sich noch dazu die Frage, ob nicht Tierorgane besser geeignet wären.