Neue Hornhaut

Jubiläum: 120 Jahre Organtransplantation

Gesund
17.11.2025 06:30
So operierte man in den Anfängen des 20. Jahrhunderts.
So operierte man in den Anfängen des 20. Jahrhunderts.(Bild: Zirm)

1905 gelang dem gebürtigen Wiener Dr. Eduard Konrad Zirm die erste erfolgreiche Hornhauttransplantation. Er legte damit den Grundstein für die gesamte Transplantationsmedizin. Wer er war und wie er mit seinem Wissen und Können Großes erreichte.

0 Kommentare

Augenarzt Dr. Eduard Konrad Zirm wurde 1863 in Wien geboren. Sein Mentor, Chirurg Prof. Dr. Theodor Billroth, erkannte sein Talent und förderte seine Fähigkeit, „über den Tellerrand hinauszuschauen“. Zirm sah den Patienten als Ganzes – lange bevor ganzheitliche Medizin zum Thema wurde. Billroth lehrte ihn chirurgische Techniken, aber auch, wie wichtig Forschung und Innovation sind.

1892 wurde Dr. Zirm Direktor der neu gegründeten Augenklinik in Olmütz (heute Olomouc, Tschechien), damals Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 1905 wagte er dort einen riskanten Eingriff: Er transplantierte die Hornhaut eines verunglückten 11-Jährigen auf das Auge eines erblindeten Tagelöhners. Der Eingriff war ein voller Erfolg – und eine Sensation!

Schließlich galt die Transplantation von Gewebe oder Organen zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch als absolutes Neuland. Es mangelte an Konservierungsmethoden, am Wissen über Immunologie und die Abstoßungsreaktionen des Körpers sowie an chirurgischer Erfahrung.

Dr. Eduard Konrad Zirm bei der Arbeit.
Dr. Eduard Konrad Zirm bei der Arbeit.(Bild: Zirm)

Ein Grund für Dr. Zirms Erfolg war, dass er akribisch an seinen Instrumenten arbeitete und sich intensiv mit der Immunologie beschäftigte – damals eine sehr junge Disziplin. In seinen Aufzeichnungen warnte er außerdem dringend davor, das Spenderorgan anzugreifen, da es selbst durch „unsichtbare“ Verunreinigungen geschädigt werden könnte. Zu jener Zeit stellte sich noch dazu die Frage, ob nicht Tierorgane besser geeignet wären.

Der bahnbrechende Eingriff gilt heute als Meilenstein in der Geschichte der Transplantationsmedizin und ebnete den Weg für weitere Entwicklungen. Über 100 Jahre lang wurde die gesamte Hornhaut transplantiert, erst seit den frühen 2000er-Jahren sind auch Teiltransplantationen möglich. Dr. Zirm starb 1946, doch sein Vermächtnis lebt weiter: Sein Einfluss auf die Medizin und das Leben von Millionen Menschen, denen Organtransplantationen ein neues Leben schenken.

Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Monika Kotasek-Rissel
