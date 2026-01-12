Hungrig und schlecht gelaunt: Sind Sie „hangry“?

Also lässt sich das seelische Tief gezielt beeinflussen! Und zwar nicht mit Süßigkeitsorgien, sondern mit der Fokussierung auf Körpersignale, in der Fachsprache Interozeption genannt. Das Wort bezeichnet die Fähigkeit, innere Körpervorgänge zu erkennen und zu interpretieren. Die Experten gehen davon aus, dass sich damit emotionale Stabilität erreichen lässt, auch, wenn man mal keine Zeit zum Essen findet. Wer außerdem rechtzeitig Energie zuführt, erspart sich und anderen die miese Laune. Die Studienautoren sehen darin einen wichtigen Ansatz für Patienten mit Depressionen, aber auch Adipositas.