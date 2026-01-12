Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Obergericht entschied

Cyberbetrug kam heimischem Händler doppelt teuer

Oberösterreich
12.01.2026 17:00
Das Oberlandesgericht fällte eine interessante Entscheidung
Das Oberlandesgericht fällte eine interessante Entscheidung(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wer das Opfer von Hackern wird, ist nicht daran schuld – das entschied das Oberlandesgericht (LG) Linz in einem Fall von Cyberbetrug, wie er leider für viele Unternehmen mittlerweile zum Alltag gehört.

0 Kommentare

Konkret geht es um eine ungarische Lebensmittelproduzentin, die eine oö. Handelsgesellschaft regelmäßig mit Mohnprodukten beliefert. Im Herbst 2021 schalteten sich unbekannte Täter in den E-Mail-Verkehr der Unternehmen ein und sendeten eine manipulierte Nachricht, die eine angebliche neue Bankverbindung der Ungarin enthielt. Die Mitarbeiterin des Händlers hatte zwar kurz Zweifel, überwies dennoch in zwei Überweisungen insgesamt 95.348 Euro auf das Konto der Gauner. Als der Betrag bei der Ungarin nicht einlangte, forderte diese die offene Zahlung erneut ein. Es ging vor Gericht.

Erstgericht fällte ein salomonisches Urteil
Das Landesgericht Linz sprach ihr nur die Hälfte des Betrags zu und nahm ein gleichteiliges Verschulden beider Parteien an. Die Mitarbeiter auf beiden Seiten hätten den Cyberangriff erkennen können, da die Absenderadresse im Schriftverkehr deutlich verändert war.

Obergericht urteilte anders
Das Oberlandesgericht Linz beurteilte den Fall anders und gab der Ungarin zur Gänze recht. Die Überweisung auf das falsche Konto erfüllt die Schuld nicht, und das Risiko einer Fehlüberweisung liegt prinzipiell beim zahlenden Unternehmen.

Kein Mitverschulden der Klägerin
Ein Mitverschulden der Klägerin verneinte das Gericht ausdrücklich. Zwar erfolgte der Hackerangriff über die technische Infrastruktur der Klägerin, doch gab es keinerlei Feststellungen, dass eine technische Nachlässigkeit auf ihrer Seite ursächlich gewesen war. Ebenso wenig steht fest, dass die Klägerin Hinweise auf den Betrug erhalten hat oder Verdacht schöpfen hätte müssen. Diesbezüglich liegt die Behauptungs- und Beweislast bei der Beklagten. 

Ein Anruf hätte den Schwindel aufgedeckt
Im Gegensatz dazu kam es bei der Beklagten zu konkreten Zweifeln an der plötzlichen Änderung der Kontodaten. Die Beklagte hätte nach Ansicht des Oberlandesgerichts einfache und zumutbare Schritte zur Überprüfung der Bankdaten setzen können – etwa durch telefonische Nachfrage. Da somit weder ein technischer Fehler noch ein vorwerfbares Verhalten auf Seiten der Klägerin festgestellt wurde, verpflichtete das Oberlandesgericht die Beklagte zur vollen Zahlung. Das Urteil ist rechtskräftig.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
145.817 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
114.512 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
109.121 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Nach Hundetötung
Schießwütigem Jäger (84) droht ein Waffenverbot
Obergericht entschied
Cyberbetrug kam heimischem Händler doppelt teuer
In Industriestrategie
Minister kündigt neun neue Lehrberufe an
Motorradhersteller
KTM AG erweitert Vorstand um Marketing-Chef
Wechsel offiziell
Bundesligist Ried schlägt bei Zweitligist FAC zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf