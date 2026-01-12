ÖBB warnen jetzt vor Reisen in diese Bundesländer

Wenn Regen zur Rutschbahn wird

Denn während es in höheren Lagen rasch milder wird, hält sich die eiskalte Luft direkt am Boden hartnäckig. Im Osten könnte diese Kaltluft sogar bis über die Wochenmitte hinaus bestehen bleiben. Der Niederschlag fällt daher nach einer kurzen Schneephase meist als Regen – gefriert aber sofort.