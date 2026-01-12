Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spiegelglatte Schienen

ÖBB warnen jetzt vor Reisen in diese Bundesländer

Österreich
12.01.2026 16:30
Tiefe Temperaturen haben derzeit ganz Österreich fest im Griff.
Tiefe Temperaturen haben derzeit ganz Österreich fest im Griff.(Bild: Andi Schiel)

Nun schlagen auch die ÖBB Alarm: Denn in der Nacht auf Dienstag droht aufgrund von gefrierendem Regen eine schnelle Eisbildung – mit teils massiven Einschränkungen im Bahnverkehr. Grund ist eine Warmfront, die von Westen nach Osten über Österreich zieht und Regen bringt, der auf dem eiskalten Boden sofort gefriert.

0 Kommentare

Betroffen ist vor allem die Strecke von Salzburg über Oberösterreich bis in den Osten. Dort kann es laut Prognosen zu gefrorenem Regen von drei bis sechs Litern pro Quadratmeter kommen. Was harmlos klingt, kann zur echten Gefahr werden: Straßen, Gehsteige und auch Oberleitungen verwandeln sich binnen kürzester Zeit in spiegelglatte Eisbahnen.

Wenn Regen zur Rutschbahn wird
Denn während es in höheren Lagen rasch milder wird, hält sich die eiskalte Luft direkt am Boden hartnäckig. Im Osten könnte diese Kaltluft sogar bis über die Wochenmitte hinaus bestehen bleiben. Der Niederschlag fällt daher nach einer kurzen Schneephase meist als Regen – gefriert aber sofort.

Bahnverkehr vor massiven Problemen
Besonders im Norden und Osten drohen teils enorme Mengen an Eisregen. Die Auswirkungen sind speziell für den Verkehr enorm. Aufgrund der erwarteten starken Eisbildung an Fahrzeugen, Weichen und Oberleitungen rechnet die ÖBB mit Einschränkungen im Nah-, Fern- und Güterverkehr. Vor allem in den frühen Morgenstunden könnte es zu Verzögerungen und Ausfällen kommen.

Unnötige Fahrten verschieben
Frühestens am Dienstagnachmittag rechnen Experten mit einem Abschmelzen des Eises. Die ÖBB empfehlen daher, dringend nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verschieben, mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die jeweilige Verbindung zu informieren.

Lesen Sie auch:
Die Temperaturen in Österreich sind derzeit extrem – kälter als auf Grönland, wo die Hauptstadt ...
Hohe Lawinengefahr
Minus 29 Grad! Hier ist es kälter als auf Grönland
12.01.2026
Lawinenlage kritisch
Warnstufe 4! „Weißer Tod“ lauert weiter auf Bergen
12.01.2026

Die Lage wird laut ÖBB laufend beobachtet, Vorsorgemaßnahmen laufen bereits – doch klar ist: Die Nacht auf Dienstag wird zur Eisprobe für ganz Österreich.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
144.790 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
112.196 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
108.088 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Österreich
Spiegelglatte Schienen
ÖBB warnen jetzt vor Reisen in diese Bundesländer
Anstalt oder Freiheit?
Frist bald um: Entscheidung für Teichtmeister naht
Sanierungsplan steht
Tauernautobahn wird nach Tunnelbrand einspurig
AK Tirol deckt auf
Eurovision Song Contest: Warnung vor Fake-Tickets
Kritischer Zustand
Zwei Arbeiter bei Stromunfall in Wien verbrannt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf