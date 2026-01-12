Matthias Schweighöfer ist nun unter der Haube

Manchmal muss man nicht viel sagen, um alles zu sagen. So ist es wohl auch bei Schauspieler Matthias Schweighöfer und seiner Ruby O. Fee, die jetzt öffentlich machten, dass sie sich getraut haben. Obwohl das Paar schon seit 2019 zusammen ist und sich durchwegs glücklich miteinander zeigte, war die Hochzeit doch eine Überraschung – immerhin gab es keine Verlobung. Zumindest keine, von der die Fans der beiden wussten.