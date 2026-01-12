Matthias Schweighöfer ist nun unter der Haube

Damit haben wohl wenige gerechnet: Seit 2019 sind sie in einer Beziehung, nun haben sie es getan. Matthias Schweighöfer und seine Ruby O. Fee gaben sich an einem ganz besonderen Ort das Ja-Wort. Für Fans kam dies ziemlich überraschend, immerhin gab es keine öffentliche Verlobung ...
Manchmal muss man nicht viel sagen, um alles zu sagen. So ist es wohl auch bei Schauspieler Matthias Schweighöfer und seiner Ruby O. Fee, die jetzt öffentlich machten, dass sie sich getraut haben. Obwohl das Paar schon seit 2019 zusammen ist und sich durchwegs glücklich miteinander zeigte, war die Hochzeit doch eine Überraschung – immerhin gab es keine Verlobung. Zumindest keine, von der die Fans der beiden wussten.
„We did it“
Auf Instagram teilte das frisch vermählte Ehepaar einen Schnappschuss, der verriet, dass sie sich getraut haben: Die beiden ganz in Weiß gekleidet zeigen sie lässig ihre Rücken – gegenseitiger Po-Grapscher inklusive. Darauf zu erkennen: Die schönen Trauringe, die auf einem weiteren Foto noch genauer zu sehen sind. Darunter schrieben sie ganz einfach „We did it“, also „Wir haben es getan“.
Viele Informationen zur Trauung gibt es nicht, und jene, die es gibt, sind einem glücklichen Zufall geschuldet. Eine Moderatorin aus Rio de Janeiro wurde zufällig Zeugin der Eheschließung. Die brasilianische Regina Sórgia de Andrade berichtete auf Instagram von einer Promi-Hochzeit in einem brasilianischen Hippie-Dorf in Bahia. Dass es sich um ein berühmtes Paar handelte, das wusste sie nicht. Eigentlich wollte sie nur in die Kirche gehen, wurde aber aufgrund einer Hochzeit wieder hinausgebeten.
Herzensort
Das kleine Dorf ist ein ganz besonderer Ort für Ruby O. Fee. Denn mit ihrer deutschen Mutter und ihrem französischen Stiefvater wuchs sie zum Teil in Brasilien auf. Eine prägende Zeit, wie sie einmal in einem Interview verriet.
Schweighöfer und O. Fee lernten sich bei den Dreharbeiten zu „Bibi & Tina – Voll verhext!“ kennen, und wohl schnell auch lieben. Ihre Beziehung hielten sie weitgehend privat, mittlerweile zeigen sich die beiden aber immer öfter gemeinsam auf Events und in den sozialen Medien. Und nun bestätigten sie ihre Liebe mit dem nächsten großen Schritt. Einfach schön!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.