Positiver Dopingtest bei ehemaligem VCM-Sieger
Vorläufig suspendiert
Der 2017 beim Vienna City Marathon (VCM) und 2021 in New York über die 42,195-km-Distanz siegreiche Albert Korir ist wegen eines positiven Dopingtests von der Unabhängigen Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) vorläufig suspendiert worden.
In einer beim 31-jährigen Kenianer genommenen Probe wurde das EPO-Derivat CERA gefunden.
Korir hat 2025 wie 2019 den Ottawa-Marathon gewonnen, im Herbst kam er als Dritter zum fünften Mal auf das New-York-Podest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.