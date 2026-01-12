Einmischung der USA würde Iran spalten

Eine solche Einmischung würde den Widerstand im Iran spalten und ein schlechtes Licht auf die USA werfen. Eine Bombardierung des Regimes könne unter Umständen dazu führen, dass die Regierungsmaschinerie und die Ölindustrie so weit zerstört werden, dass der Iran sich zwar selbst befreien, aber gleichzeitig auseinanderfallen würde. „Die Iraner verdienen es, dass der Westen sein Bestreben nach einem Regimewechsel teilt und bereit ist, bei der Stabilisierung und dem Wiederaufbau des Landes zu helfen. Vorerst liegt die Aufgabe, diese Gegenrevolution zu vollenden, jedoch beim iranischen Volk selbst.“, wie die Londoner Zeitung berichtet.