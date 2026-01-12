14 Jahre Haft für Chef der Salzburger Kokain-Bande

50 Vernehmungen wurden durchgeführt, 23 Beschuldigte gibt es insgesamt – einige sind auch schon verurteilt. Als „Koordinator“, der auch selbst Kokain geschmuggelt und vertickt hat, gilt ein gebürtiger Salzburger (37): „Er hat sehr zur Wahrheitsfindung beigetragen“, merkte die Anklägerin an. Ihm werden Schmuggel und Handel von zumindest 100 Kilo vorgeworfen – auch Waffen soll er verkauft haben. Seine rechte Hand war ein Kroate (42): Er stellte seine Wohnung in Salzburg als Drogen-Bunker zur Verfügung und soll 40 Kilo Kokain transportiert sowie zumindest zehn verkauft haben. Die anderen waren im Verkauf und Lagern des Suchtgiftes beteiligt.